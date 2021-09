Una Mamma per Amica, con chi dovrebbe stare Rory? Ecco la risposta di Alexis Bledel

Una delle domande più importanti, se non la più importante, che i fan di Una Mamma per amica si pongono è: con chi starà Rory Gilmore alla fine? E questa è una domanda che si pone anche la sua interprete, Alexis Bledel che recentemente è tornata sull’argomento.

Bledel non aveva alcuna precedente esperienza televisiva o cinematografica quando ha ottenuto il ruolo della figlia amante dei libri di Lorelai Gilmore (Lauren Graham) in Una mamma per amica, che è stato il suo primo lavoro importante come attrice ma da allora ne ha fatta di strada ed attualmente recita in The Handmaid's Tale di Hulu.



Una mamma per amica parla delle vite di Lorelai e Rory nella piccola città immaginaria di Stars Hollow, nel Connecticut. È chiaro fin dall'inizio che Lorelai e Rory sono il fulcro dello spettacolo, non hanno il tipico rapporto madre-figlia ma sono prima di tutto migliori amiche e poi madre e figlia.



Il significato dietro il titolo dello spettacolo ovviamente si applica a Lorelai e Rory, sono loro le ragazze Gilmore, e vengono persino chiamate come tali alcune volte nella serie.



Bledel è stata ospite di Watch What Happens Live With Andy Cohen recentemente e come ricorderete durante la serie, che è andata in onda dal 2000 al 2007 prima del suo revival Netflix del 2016, Rory ha avuto tre fidanzati: Dean Forester (Jared Padalecki), Jess Mariano (Milo Ventimiglia) e Logan Huntzberger (Matt Czuchry). Quando il presentatore Andy Cohen ha chiesto alla protagonista: "Con chi pensi che sarebbe dovuta finire Rory: Jess, Logan o Dean?" Bledel ha dato una risposta inaspettata.



"Jeegan?" ha detto unendo tutti e tre i nomi dei ragazzi. "Non riesco a individuare qualcuno" ha affermato.

Come i fan ricorderanno, Dean è stato il primo amore di Rory che ha incontrato al liceo. Dopo diversi anni insieme, Dean è diventato rapidamente uno dei preferiti dai fan poiché trattava Rory bene e con rispetto. Tuttavia, una volta che Jess è entrato in scena quando è venuto a stare con suo zio Luke (Scott Patterson), Rory ha perso la testa per lui.

Jess aveva la tipica aria da ragazzaccio e spesso si è ritrovato nei guai, era esattamente l'opposto di Dean. Rompere con Dean per iniziare una relazione con Jess non era qualcosa su cui i cittadini di Stars Hollow, insieme a sua madre Lorelai (Lauren Graham), erano d'accordo. Ma lo ha fatto comunque.

Quando Rory andò al college, sviluppò un nuovo interesse amoroso in Logan, un giovane rampollo dalle qualità quasi combinate di Dean e Jess. Logan era fantastico con Rory, ma si divertiva anche a vivere al limite.



Il dibattito su chi sia il ragazzo giusto per Rory va avanti da anni ormai, forse non avremo mai una risposta o forse ce l'avremo se ci sarà una nuova stagione del revival Una Mamma per Amica: di nuovo insieme di Netflix, fino ad allora i fan continueranno a chiedersi di chi sia il bambino di Rory.



