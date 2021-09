Una mamma per amica, ecco a chi si è ispirato Scott Patterson per interpretare Luke

Luke Danes è uno dei personaggi più amati di Una mamma per amica, ed è stato interpretato per sette stagioni da Scott Patterson che grazie alla serie non solo ha ottenuto un successo globale ma si è anche riavvicinato a suo padre.

Una Mamma Per Amica ci ha portato a Stars Hollow e ci ha raccontato la storia di Lorelai e Rory Gilmore (Lauren Graham e Alexis Bledel), una madre e una figlia dalla parlantina veloce e dalle grandi ambizioni. Luke gestiva la tavola calda della città ed era innamorato di Lorelai, solo dopo molte stagioni il suo affetto è stato ricambiato.



Intervistato da Vulture nel 2015, quando gli è stato chiesto delle somiglianze tra lui e il suo personaggio, Patterson ha rivelato che in realtà ha basato Luke su suo padre.



"Era un'occasione per interpretare mio padre come se non fosse l'uomo super colto, soave e sofisticato che era - che non se n'era andato quando avevo più bisogno di lui, creando questo vuoto gigantesco nella mia vita", ha detto l’attore.



Interpretare Luke per sette stagioni e un revival lo ha portato a riparare il suo rapporto con suo padre. Inoltre, l'attore non pensava che avrebbe ottenuto la parte all’inizio, come ha raccontato:



“Sapevo che non avrei avuto il ruolo in Una mamma per amica. La sceneggiatura era troppo buona", ha detto Patterson. “La sceneggiatura del pilot era così buona; stavano per offrirlo ad una star, quindi per cosa stavo sprecando il mio tempo all'audizione?".



Si è presentato con un atteggiamento noncurante al provino, ha letto una scena e poi se ne stava andando quando ha scoperto che avrebbe dovuto leggere due scene invece di una sola.



Con riluttanza, Patterson ha letto la seconda scena, ma non prima di aver fatto notare che il nome di Luke era stato cambiato in Duke. Come ha ricordato l'attore, la creatrice della serie Amy Sherman-Palladino ha riso durante la sua audizione.



Il suo comportamento e il desiderio di finire il più in fretta possibile hanno funzionato a suo favore perché più tardi, lo stesso giorno, ha ricevuto un messaggio in cui gli veniva comunicato che avrebbe interpretato Luke come guest star nel pilot.



Tuttavia, dopo che la produzione di Una mamma per amica si è resa conto della chimica incredibile tra Lauren Graham e Patterson, l'attore è passato da guest star a personaggio principale dello show e l'interesse amoroso di Lorelai. Il resto è storia di questa serie tv.



Quel provino ha cambiato per sempre la vita lavorativa e privata di Patterson, Luke Danes ne ha passate tante in Una mamma per amica e i fan si sono presto resi conto che era molto più che il burbero proprietario di un amato ristorante. Sia che aiutasse Lorelai negli alti e bassi della sua vita o che accogliesse suo nipote Jess, Luke ha mostrato agli spettatori di essere incredibilmente intelligente e premuroso e per questo è stato molto amato dal pubblico.



