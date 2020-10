Una mamma per amica: chi è il miglior fidanzato per Rory? Uno studio lo rivela!

Tra i fan di Una mamma per amica sono in atto da sempre discussioni su chi sia il fidanzato più adatto per Rory Gilmore (Alexis Bledel). C'è chi preferisce Dean Forester (Jared Padalecki), il suo ragazzo del liceo, chi si schiera col tormentato Jess Mariano (Milo Ventimiglia) e chi sceglie il compagno del college Logan Huntzberger (Matt Czuchry).

Naturalmente non c'è una formula che metta tutti d'accordo, ma il sito TV Guide si è divertito a stilare una classifica affidandosi a criteri matematici e analizzando i tre contendenti da vari punti di vista.

I criteri analizzati vanno dal modo di trattare Rory al rapporto con Lorelai, passando per il senso dell'umorismo, l'intelligenza, i gesti più romantici compiuti per la ragazza, il look e il taglio di capelli.

In questa classifica, il migliore nel porsi verso Rory risulta essere Dean, che si guadagna un bell'8 contro il 4 del "bad boy" Jess e il 6 di Logan. Quest'ultimo è invece il migliore nei confronti di Lorelay (8), ma il peggiore nei rapporti con la sua famiglia d'origine (2).

Il migliore nei gesti romantici è ancora Dean, che si guadagna un bel 10 per aver costruito a Rory un'auto. Per quanto riguarda il look non c'è storia: stravince Jess, con un 9 per l'eleganza e un 10 per la pettinatura.

Tirando le somme, per TV Guide, come si può vedere nel grafico in calce alla notizia, il miglior fidanzato di Rory è Logan, che vince tra l'altro la "sfida" degli interessi condivisi, e si aggiudica un totale di 83 punti sui 120 disponibili.

Siete d'accordo con questa classifica? Fatecelo sapere come sempre nei vostri commenti. Per altri approfondimenti su Una mamma per amica, intanto, rimandiamo ai 5 episodi da non perdere, e ai 5 errori di continuità più incredibili.