Una mamma per Amica, Chris Pine avrebbe potuto interpretare un fidanzato di Rory

Rory Gilmore (Alexis Bledel) è stata invidiata per anni da tutte le giovani spettatrici di Una Mamma per amica mentre si destreggiava tra i suoi amori e le sue ambizioni. Quando pensiamo ai suoi fidanzati è difficile immaginare qualcuno che non sia Jared Padalecki, Milo Ventimiglia e Matt Czuchry nei panni rispettivamente di Dean, Jess e Logan.

Tuttavia all'epoca Chris Pine fece un provino per lo show, prima di rubare i nostri cuori nei panni di Nicholas Devereaux in Principe azzurro cercasi.



Una Mamma per Amica è ambientata nella città immaginaria di Stars Hollow, nel Connecticut, e segue le avventure di Lorelai (Lauren Graham) e della sua brillante figlia Rory. La stretta relazione della coppia, insieme al loro stile di vita, le ha fatte subito entrare nel cuore degli spettatori di tutto il mondo.



Quando lo spettacolo è iniziato nel 2000, Rory aveva quasi 16 anni e quando l'episodio finale è andato in onda nel 2007 dopo sette stagioni, aveva 22 anni. Durante quel tempo, i fan hanno potuto vedere sia Rory che Lorelai crescere e relazionarsi con gli uomini.



La vita amorosa di Rory è quella che alimentato di più la curiosità dei fan, come ci si potrebbe aspettare da un'adolescente che diventa una giovane donna. Le sue relazioni hanno suscitato sempre molte discussioni tra i fan, divisi tra i tre fidanzati di Rory.



Jared Padalecki ha interpretato Dean, il primo amore di Rory e un bravo ragazzo a tutto tondo. Purtroppo per lui, non poteva competere con il fascino da ragazzaccio di Jess Mariano, interpretato da Milo Ventimiglia. L’ultimo fidanzato della serie è stato Logan, un ricco playboy che l'ha fatta letteralmente impazzire.



Guardandoci indietro oggi, sembra impossibile immaginare che uno dei tre uomini nella vita di Rory abbia un aspetto diverso da quello che ricordiamo, tuttavia almeno uno dei suoi fidanzati avrebbe potuto avere un aspetto diverso.



In un'intervista con W Magazine, Pine ha rivelato che la sua prima audizione in assoluto è stata per la serie di successo della Warner Bros. ed ha affermato di aver ottenuto l'audizione attraverso il nepotismo, poiché suo padre, la star di CHiPs, Robert Pine, ha chiamato qualcuno allo spettacolo.



Tuttavia, quando gli è stato chiesto da W Magazine, non riusciva a ricordare per quale parte avesse fatto l'audizione. "Non so, forse un fidanzato", ha detto.



Considerata la sua giovane età all’epoca, 19 anni, è molto probabile che fosse stato preso in considerazione per il ruolo di fidanzato di Rory.



Per i fedeli fan di Una mamma per amica, è difficile immaginare di sostituire uno degli amati fidanzati di Rory con qualcuno di diverso. Ma dopotutto, se quegli scintillanti occhi azzurri si fossero presentati a Stars Hollow, sarebbe stato difficile immaginare che lei resistesse al suo fascino ed è inevitabile domandarsi cosa sarebbe potuto accadere alla trama generale dello show.



