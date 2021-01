Una mamma per amica: la citazione "crossover" con Supernatural grazie a Jared Padalecki

Il mondo delle serie tv, come dei film, è pieno di easter egg, i fan più attenti li cercano e li trovano anche a fatica qualche volta. Non è il caso di questo, che coinvolge due serie di grande successo come Una mamma per amica e Supernatural.

Questo easter egg non era difficile da cogliere perché è un riferimento troppo enorme per passare inosservato. Nell’episodio diciotto della seconda stagione di Supernatural intitolato Hollywood Babylon Sam e Dean vanno a Los Angeles per visitare un set cinematografico forse infestato dai fantasmi.



La guida del tour dice che stanno per passare davanti alla location della serie Gilmore Girls e, se sono fortunati, potrebbero vedere qualche attore aggirarsi nelle vicinanze. Dean alza i pollici in aria mentre Sam scende dal tour bus e si allontana innervosito. Puoi vedere il video della scena qui sopra.



Jared Padalecki era un membro ricorrente del cast della serie Una mamma per amica quando ha fatto un'audizione per il ruolo di Dean in Supernatural. Alla fine è stato scelto per interpretare Sam invece, e ha dovuto abbandonare le Gilmore in cui interpretava un altro Dean, il primo fidanzato adolescente di Rory. Ha ripreso il ruolo però nel revival del 2016 di Netflix che ha chiuso la storia di Lorelai e Rory Gilmore.



