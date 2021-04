Una mamma per amica, il clamoroso errore che riguarda l'attrice di Anna

I fan di Una mamma per amica ricorderanno sicuramente Sherilyn Fenn nei panni di Anna Nardini, ex fidanzata di Luke Danes (Scott Patterson) e madre di sua figlia, April Nardini (Vanessa Marano). In pochi però ricorderanno che l’attrice era già apparsa in precedenza nello show nei panni di un altro personaggio.

La star di Twin Peaks ha interpretato un altro personaggio nello show televisivo, Fenn è apparsa per la prima volta nel ventunesimo episodio della terza stagione intitolato Alla ricerca del padre (Here Comes the Son) nei panni di Sasha ovvero la fidanzata di Jimmy Mariano, padre di Jesse Mariano (Milo Ventimiglia), che quest’ultimo incontra per la prima volta quando va a cercare suo padre a Venice Beach, in California.

Quell’episodio era stato originariamente pensato come il pilot backdoor di uno spin-off padre-figlio dedicato a Jesse e Jimmy e intitolato Windward Circle, che però non è mai stato realizzato. Oltretutto, non era l'unico spin-off di Una Mamma per amica in cantiere, anche se poi nessuna idee è stata concretizzata.

Fenn è ricomparsa nell’episodio dodici della sesta stagione intitolato L'abito perfetto (The Perfect Dress) nei panni di Anna Nardini, l’ex fidanzata di Luke e madre di April appunto. Anna ha nascosto April a Luke per 12 anni e quando finalmente si è fatta avanti, grazie ad un esperimento scientifico di April che voleva capire chi fosse suo padre, all'inizio le cose andavano bene nonostante lo shock iniziale di Luke.

Una volta assimilata la situazione, l'uomo voleva recuperare il tempo perduto con sua figlia. Anna ha incoraggiato la cosa, non gli ha impedito di fare progetti con April. Ma non appena si sono avvicinati, Anna si pentì di aver lasciato entrare Luke nelle loro vite e iniziò a litigare con lui ogni volta che voleva vederla. Inoltre, non voleva che Lorelai instaurasse un rapporto con April per paura che quest’ultima si affezionasse e soffrisse in caso di rottura tra Luke e Lorelai.

Anna e Luke si sono dati battaglia per la custodia quando Anna voleva trasferirsi nel New Mexico con April ma alla fine Luke ha ottenuto l'affidamento congiunto grazie anche all'aiuto di Lorelai. Anna e April si sono trasferite, ma April ha continuato a far visita a Luke nel Connecticut durante le vacanze scolastiche e a sentire suo padre regolarmente.



Fenn ha fatto la sua ultima apparizione nei panni di Anna nel dodicesimo episodio della settima stagione intitolato Un padre responsabile (To Whom It May Concern). Marano ha ripreso il suo ruolo di April nel revival di Netflix del 2016 Una mamma per amica: di nuovo insieme, nel quale invece non abbiamo visto tornare Fenn nei panni di Anna.

Ma l'attrice non è l'unica ad aver interpretato due personaggi diversi, le fa compagnia anche Sean Gunn che in Una Mamma per amica è stato sia Kirk che Mick, questi piccoli dettagli si uniscono all'incongruenza di Luke riguardo al nuoto e a quella volta che la bisnonna di Una mamma per amica fu data per morta salvo poi ricomparire qualche episodio più avanti nella serie.



Vi eravate mai accorti che Fenn era apparsa in due ruoli diversi nello show? Fatecelo sapere nei commenti!