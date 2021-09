Una Mamma per Amica, in quali college era stata accettata Rory? Ripercorriamo la scelta

Fin dal primo episodio di Una Mamma per Amica capiamo subito che Rory Gilmore ha grandi ambizioni e grandi sogni e per realizzarli si impegna al massimo negli studi, per essere accettata nei migliori college d’America.

Rory Gilmore (Alexis Bledel) era una delle migliori studentesse della sua classe alla Chilton, insieme alla sua nemica/amica, Paris Geller (Liza Weil). Di conseguenza, aveva a disposizione molte scelte sul college che avrebbe frequentato dopo il liceo.



Tuttavia, il suo destino ci sembra tracciato quando scopriamo che Rory ha una preferenza specifica per l'Università di Harvard e questo ci viene mostrato fin dai primi episodi. Era in programma che la giovane e brillante figlia di Lorelai Gilmore (Lauren Graham) entrasse ad Harvard e con i suoi voti perfetti e una dedizione incrollabile, Rory ha quasi frequentato quella scuola.



Durante l’ottavo episodio della terza stagione intitolato Harvard o Yale? (Let the Games Begin), il nonno di Rory, Richard (Edward Herrmann), organizza segretamente un colloquio con il responsabile delle ammissioni della Yale University. Questo, ovviamente, sconvolge Lorelai perché Rory non aveva intenzione di andare a Yale, oltre al fatto che aveva organizzato questo incontro senza il suo consenso.

La Yale University aveva molti legami con i genitori di Lorelai: è lì infatti che Richard ha studiato ed è durante quel periodo che ha conosciuto Emily (Kelly Bishop) che invece studiava allo Smith College. Probabilmente una parte di Lorelai non voleva che Rory andasse a Yale perché avrebbe avuto una cosa in più in comune con i suoi nonni e avrebbe stretto ancora di più i suoi rapporti con loro.



Dopo aver ottenuto ottimi voti alla prestigiosa Chilton Preparatory School, Rory è stata accettata in diverse Università della Ivy League, ovvero le più prestigiose d’America. Aveva ottenuto l’ammissione a l'Università di Harvard, l'Università di Princeton e l'Università di Yale. Dopo aver fatto una lista di pro e contro, doveva scegliere tra Harvard e Yale.



Alla fine, Rory ha scelto Yale e quando finalmente ha dato ai suoi nonni la buona notizia, non sono riusciti a trattenere il loro entusiasmo per la nipote che stava ripercorrendo le loro orme e avrebbe frequentato un'università eccellente.



Il trasferimento da Stars Hollow a Yale è stato un po’ difficile per Rory, è stato un cambiamento significativo allontanarsi da sua madre e dalla cittadina che le aveva accolte anni prima. La giovane ha trascorso gli anni del college a Yale tra alti e bassi insieme a Paris e ha mantenuto ancora i suoi legami con casa, specialmente quelli con la sua migliore amica Lane.



Ed è proprio a Yale che Rory incontra Logan Huntzberger (Matt Czuchry), un giovane affascinante intelligente e ricco, con cui inizia una storia diventando così un pretendete al suo cuore quando il pubblico era ancora diviso tra Team Jess (Milo Ventimiglia) o Team Dean (Jared Padalecki).



