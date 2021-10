Una mamma per amica, i colori della Chilton sono stati scelti per un motivo specifico

L’attenzione ai dettagli in ogni serie tv è qualcosa che lascia sempre i fan sbalorditi, la serie di Amy Sherman-Palladino, Una mamma per amica, non è da meno. Infatti la showrunner ha scelto i colori della Chilton per un motivo ben preciso legato a Rory Gilmore.

Lo show ci ha raccontato le vicende di Lorelai e Rory Gilmore (Lauren Graham e Alexis Bledel) mentre vivevano le loro vite nella perfetta, ospitale e bizzarra cittadina di Stars Hollow, nel Connecticut. Tra primi amori, amicizie, sogni e ambizioni, la serie è durata sette stagioni, è andata in onda dal 2000 al 2007, ed ha conquistato il pubblico di tutto il mondo guadagnandosi anche un revival nel 2016 Una Mamma per Amica: Di nuovo insieme.



I fan di Una mamma per amica ricorderanno che Rory (Alexis Bledel), ed i suoi compagni di scuola, indossavano un'uniforme ogni giorno per frequentare la prestigiosa scuola chiamata Chilton. L'uniforme della scuola non era fuori dalla norma o sgargiante, ma piuttosto appropriata al contesto e ricordava quelle indossate da migliaia di studenti nei primi anni 2000.

Shelly Cole, attrice che ha interpretato per tre stagioni una compagna di scuola di Rory, Madeline Lynn, ha rivelato che quell'uniforme però era stata attentamente studiata dalla creatrice dello shoow.



Le studentesse di Chilton indossavano una gonna scozzese blu, una camicia azzurra, un papillon incrociato e un blazer blu o un maglione. Gli studenti maschi indossavano una giacca sportiva blu scuro e una cravatta. Il blu è stato scelto appositamente per abbinarsi agli occhi di una delle protagoniste: Alexis Bledel, secondo Cole.



L’attrice ha svelato questo piccolo segreto durante il podcast di Scott Patterson (che ha interpretato Luke Danes), I Am All In, e ha ricordato che Sherman-Palladino era a disposizione per le prove dell'uniforme e voleva assicurarsi che i colori della scuola si abbinassero a Bledel e agli straordinari occhi azzurri di Lauren Graham, che interpretava sua madre Lorelai.



Prestigiose scuole di preparazione al college si trovano realmente nel Connecticut, luogo in cui è ambientato lo show. Tuttavia, Sherman-Palladino ha usato una scuola in particolare come ispirazione per Chilton, la Choate Rosemary Hall, un collegio privato e misto a Wallingford, nel Connecticut. La scuola è meglio conosciuta per i suoi famosi alunni tra cui John F. Kennedy, Paul Giamatti, Glen Close e Jamie Lee Curtis che si sono tutti diplomati lì.

La Chilton era famosa per aiutare gli studenti a entrare nelle università della Ivy League., ovvero le più prestigiose e costose. Rory voleva frequentare la Chilton per migliorare le sue possibilità di entrare ad Harvard, sogno che aveva collato fin da bambina, e grazie all’aiuto dei suoi nonni (Richard ed Emily Gilmore) e ovviamente anche a sua madre, è riuscita a diplomarsi lì e poi proseguire gli studi a Yale nel tentativo di diventare una giornalista.



