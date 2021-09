Una Mamma per amica, com'era davvero il rapporto tra Lauren Graham e Kelly Bishop?

Lauren Graham e Kelly Bishop hanno interpretato due personaggi fondamentali in Una Mamma per Amica e lo hanno fatto in modo unico. Lorelai Gilmore (Graham) ed Emily Gilmore (Bishop) sono state in conflitto per la maggior parte dello show, ma com’era davvero il rapporto tra le due attrici?

Lo show è basato sui rapporti madre/figlia, in primo piano c’è quello tra Lorelai e sua figlia Rory (Alexis Bledel) ma anche quello di Lorelai con Emily è un rapporto fondamentale.



La serie inizia con le due che non si parlavano molto dopo che Lorelai aveva lasciato casa a 16 anni mentre era incinta di Rory per rifarsi una vita a Stars Hollow. Tutto cambia quando la donna chiede un prestito ai suoi benestanti genitori per pagare gli studi di Rory. Ogni cosa ha un prezzo però, così Emily accetta ad una condizione: quella di cenare ogni venerdì a casa loro.



Proprio le cene del venerdì ci hanno permesso di esplorare il rapporto conflittuale tra Lorelai e sua madre. Le due hanno avuto attriti durante le sette stagioni dello show, i personaggi sono andati d'accordo solo con il tempo e non sempre per lunghi periodi.



Fortunatamente, Lauren Graham e Kelly Bishop, a differenza delle loro controparti, sono molto amiche e se la sono cavata molto meglio dei loro personaggi. Graham ha scritto della loro amicizia nel suo libro Parlare a raffica, Talking As Fast As I Can: From Gilmore Girls to Gilmore Girls (and Everything in Between).



"Fin dall'inizio dello spettacolo, Kelly si è chiamata la mia TVM, o mamma della TV, il che significava che stava prendendo sul serio il ruolo del suo personaggio, oltre le sceneggiature o i set e nel mondo reale", ha scritto Graham.



“Subito abbiamo sviluppato i semplici rituali dei vecchi amici: incontrarci per pranzo da Joe Allen a New York, o uscire per un guacamole nel nostro posto messicano preferito a Los Angeles, o permetterci di dividere un sacchetto di Cheetos quando stavamo girando nel nel cuore della notte” l’attrice ha anche rivelato che Bishop aveva predetto che alla fine avrebbe avuto una relazione con Peter Krause.



"In un modo materno e protettivo, ha trovato la maggior parte dei miei ragazzi di quel periodo carenti, e una volta mi ha detto che avevo bisogno di qualcuno che fosse più mio pari, come 'quel meraviglioso attore di Six Feet Under'", ha spiegato.



Le due si sono tenute in contatto anche dopo la fine delle riprese dello show nel 2007 e sono tornate di nuovo sul set per il revival di Netflix del 2016 intitolato Una Mamma per amica: Di nuovo insieme.



Graham, in un’intervista con InStyle, ha parlato di Bishop e dei suoi ex colleghi:



"Controllo tutti, ma Kelly Bishop è un'amica importante nella mia vita. E Yanic Truesdale, (che ha interpretato Michel) vive a Los Angeles e lo vedo spesso. Abbiamo la stessa età e usciamo".



È sempre bello sapere che sul set delle serie tv più amate sono nate delle vere e sincere amicizie al di là dei riflettori. Questo rende le cose anche più facili in caso di revival, come è accaduto per Una Mamma per amica.



