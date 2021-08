Una Mamma per Amica, cosa hanno in comune Lorelai e Monica di Friends? Scopritelo!

Una Mamma per Amica e Friends non hanno molto in comune, le trame e i personaggi sono completamente diversi eppure c'è un piccolo dettaglio che collega la serie ambientata a Stars Hollow all'amata sitcom della NBC.

La casa delle bambole d'infanzia di Lorelai è anche la stessa casa delle bambole di un episodio di Friends.



Nel ventesimo episodio della terza stagione di Friends intitolato proprio La casa delle bambole (The One with the Dollhouse), Monica eredita la casa delle bambole dopo la morte di sua zia Sylvia. Monica è felicissima di ereditarla perché non le è mai stato permesso di giocarci da bambina ed invita anche Phoebe ad intrattenersi con il giocattolo visto che non ne ha mai avuta una da piccola.

In Una Mamma per Amica invece vediamo per la prima volta la casa delle bambole nell’episodio sei della sesta stagione. Uno dei temi più longevi dello show è stato il rapporto di amore/odio tra Lorelai e i suoi genitori. La donna ha odiato la sua infanzia, cresciuta da una madre severa con aspettative altissime e un padre distante. Nonostante tutto, Lorelai amava una cosa della sua infanzia: la sua casa delle bambole.



Nell'episodio intitolato -ancora- "Benvenuti alla casa delle bambole", Emily (Kelly Bishop) sta vendendo molti dei vecchi beni di Lorelai per svuotare la sua stanza e insiste che la figlia venga a prendersi la sua casa delle bambole dalla residenza Gilmore prima che venga donata in beneficenza. Per Emily e Richard (Edward Herrmann), questa era un'occasione per vedere Lorelai e parlare dei problemi di Rory (Alexis Bledel), ma la donna non era pronta e nonostante ci tenesse davvero ad avere la casa, non si reca dai suoi genitori a prenderla.

Tuttavia, nel cuore della notte, Richard si presenta a casa di Lorelai per consegnare la casa delle bambole. Sapeva quanto quella casetta significava molto per lei e voleva che l'avesse nonostante i loro litigi in quel momento.

Successivamente nella serie, quando Jackson (Jackson Douglas) si sta riprendendo dalla varicella a casa di Lorelai, la rompe accidentalmente. Tuttavia, molto prima di questi eventi, la casetta ha fatto una piccola apparizione nel negozio di antiquariato della mamma di Lane (Keiko Agena), Kim's Antiques, nell'episodio della quinta stagione I colpi di testa di Rory (A House is Not A Home).



