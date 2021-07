Una mamma per amica, cosa fanno oggi gli attori del cast?

Una mamma per amica è andata in onda per sette stagioni dal 2000 al 2007 ed è entrata nel cuore del pubblico grazie ad una sceneggiatura brillante e una storia accattivante. La serie è incentrata sulla famiglia Gilmore, principalmente basata sul duo madre/figlia, Rory e Lorelai interpretate da Alexis Bledel e Lauren Graham.

Le due vivevano nella cittadina un po' eccentrica –ed immaginaria- di Stars Hollow piena di personaggi secondari particolari e indimenticabili.



Lorelai Gilmore era la definizione di una "mamma cool", e non c'era nessuno migliore di Lauren Graham per il ruolo. L’attrice ha continuato la sua serie di interpretazioni di mamme televisive iconiche quando ha ottenuto il ruolo di Sarah Braverman in Parenthood dal 2010 al 2015. Tra i suoi crediti cinematografici troviamo Flash of Genius, 5 giorni fuori, Natale con i tuoi e Max.

Ha mostrato ancora una volta le sue abilità vocali nella serie Zoey's Extraordinary Playlist nel 2020, il suo lavoro più recente è Stoffa da campioni - Cambio di gioco uscita sulla piattaforma di streaming Disney+ il 26 marzo 2021. L’attrice si è dedicata anche alla scrittura pubblicando tre romanzi: Un giorno, forse (2013), Parlare a raffica (2016) e In Conclusion, Don't Worry About It (3 aprile 2018).

Alexis Bledel ha debuttato nel mondo dello spettacolo quando ha ottenuto il ruolo della figlia di Lorelai, Rory Gilmore. Da allora ne ha fatta di strada: possiamo vederla in un episodio di E.R. - Medici in prima linea e Prison Break, in tre episodi di Mad Men e uno di Motive. Ma il suo lavoro più conosciuto recente è senza dubbio la sua interpretazione dell'ancella ribelle Emily/Ofglen in The Handmaid's Tale. Bledel ha vinto un Emmy nel 2017 come Miglior attrice guest star in una serie drammatica per il suo lavoro nello show.



Scott Patterson ha interessato il burbero ma simpatico Luke Danes, successivamente l’attore è passato ai film horror, ricoprendo ruoli in Saw IV, V e VI. Patterson è apparso anche in 90210 e The Event. Attualmente tre film sono in fase di pre produzione e sono intitolati: The Rogue, Liberty e The Sons of Summer. Nel 2016 è tornato nei panni di Luke nel revival Netflix, Una mamma per amica: Di nuovo insieme.



Melissa McCarthy ha interpretato Sookie St. James e dopo Una mamma per amica la sua carriera è decollata: l'attrice che ha ottenuto ruoli in spettacoli come Samantha chi? e Mike & Molly così come in film iconici come Le amiche della sposa, Ghostbusters, Copia originale e Le regine del crimine. Ha ottenuto due nomination all'Oscar (per Le amiche della sposa e Copia originale) e al Golden Globe (per Spy e Copia Originale) oltre a due Emmy Awards.

Keiko Agena ha interpretato la migliore amica di Rory, Lane. L’attrice è apparsa come guest star in serie TV come Scandal, Private Practice, Shameless e NCIS: Los Angeles. Più recentemente, ha avuto ruoli in Tredici, Dirty John, Better Call Saul e Prodigal Son.

Liza Weil ha interpretato l’eccentrica ed indimenticabile Paris Geller ed è apparsa successivamente in alcuni episodi di Grey's Anatomy, Law & Order - Unità vittime speciali e Scandal. I fan di Shonda Rhimes la ricorderanno principalmente per il suo ruolo di Bonnie Winterbottom in How to Get Away with Murder.

Jared Padalecki è entrato nel cuore del pubblico quando ha interpretato il primo ragazzo di Rory, Dean. Dopo Una mamma per amica, Padalecki ha ottenuto un ruolo in Supernatural, una serie in cui ha recitato dal 2005 al 2020 per ben 15 stagioni. Adesso è impegnato nel reboot di Walker, Texas Ranger.

Milo Ventimiglia ha interpretato il nipote di Luke, il cattivo ragazzo di Stars Hollow e l'interesse amoroso di Rory, Jess Mariano. L’attore ha riscosso successo lavorando in TV e al cinema da quando la serie è terminata interpretando tra gli altri Jack Pearson in This Is Us della NBC.

Matt Czuchry ha interpretato il ragazzo del college di Rory, Logan Huntzberger. L’attore ha poi ottenuto alcuni ruoli in altre serie tv di successo come The Good Wife dal 2009 al 2016 e The Resident di cui è protagonista.

Kelly Bishop ha interpretato Emily Gilmore, matriarca della famiglia. Successivamente ha ottenuto ruoli in Law & Order: SVU, Mercy, Army Wives, A passo di danza, The Good Wife e Flesh and Bone. Presto vedremo Bishop nella quarta stagione de La Fantastica Signora Maisel.