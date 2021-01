Una mamma per amica: cosa ne pensano le protagoniste del finale di serie?

Una mamma per amica: Di nuovo insieme ha concluso la storia di Lorelai e Rory Gilmore -per ora- e ci ha mostrato Rory alle prese con la sua carriera anni dopo la laurea. Il finale ha sconvolto i fan delle Gilmore che vorrebbero ora nuovi episodi, ma cosa ne pensano le due attrici Lauren Graham e Alexis Bledel della conclusione?

Per rinfrescarvi la memoria, il revival si conclude con Lorelai e Rory che parlano sedute sulle scale del gazebo nella piazza di Stars Hollow "Mamma?" dice Rory. "Si?" risponde Lorelai. "Sono incinta", rivela.



Queste ultime parole hanno scatenato reazioni contrastanti da parte dei fan. Il padre del bambino di Rory potrebbe essere uno tra tre (o forse quattro) uomini con cui è stata, infatti era ancora in contatto con Logan Huntzberger (Matt Czuchry) nonostante lui avesse una relazione con un’altra.



Usciva anche con un ragazzo di nome Paul (Jack Carpenter), e ha passato una notte con un ragazzo vestito da Wookiee di Star Wars. E poi c’è ovviamente Jess (Milo Ventimiglia), con cui però non la vediamo spesso nei quattro episodi finali e non sembrano essere tornati insieme.



La teoria più popolare è che Logan è il padre del bambino, il che porterebbe di nuovo la storia ad una ciclicità perfetta. Logan infatti è molto simile al padre di Rory, Christopher. Sono entrambi ricchi e hanno intrapreso un percorso specifico a causa dei loro genitori.



“Non è un finale, è un cliffhanger! Mi ci è voluto un minuto, ma alla fine l'ho adorato...ma non è un finale” ha detto Graham.

Dal canto suo Bledel ammette: “Non è certo il finale che mi aspettavo. Ho detto ad Amy Sherman-Palladino che volevo che Rory avesse un gran finale dopo tutto il suo duro lavoro. Volevo che avesse successo...quindi è stata una cosa difficile da digerire” ha detto.

E a voi è piaciuto questo finale? Fatecelo sapere nei commenti!

Scoprite tutte le domande irrisolte dopo il finale di Una mamma per amica e cinque serie simili da guardare se avete amato Gilmore Girls.