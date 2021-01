Una mamma per amica: le domande irrisolte dopo il finale della serie

Il revival del 2016 di Netflix Una mamma per amica: Di nuovo insieme ci ha lasciato con qualche domanda sugli abitanti di Stars Hollow e le due protagoniste Lorelai e Rory Gilmore.

Ambientato quasi dieci anni dopo la conclusione della serie originale, le cose sono molto cambiate per tutti in questo periodo di tempo e il revival lascia aperte molte questioni.

Per esempio, Jess ha davvero superato il suo amore per Rory? Dice a Luke che è così, ma secondo alcuni fan è ancora innamorato di lei. La presenza di Melissa McCarthy nel revival è stata notevolmente ridotta ed è stato un vero peccato non vedere molto Sookie perché insieme a Lorelai formavano una coppia esilarante. La cuoca ha lasciato il The Dragonfly Inn. ma ci sarebbe piaciuto vederla impegnata nel suo nuovo lavoro.

Chissà se Rory ha mantenuto un buon rapporto con suo padre Christopher, ma soprattutto Luke e Lorelai adotteranno mai un bambino o ne avranno uno? I due hanno fatto visita a Paris nella sua clinica per la fertilità, ma il revival si conclude senza nuovi pargoli per la coppia ma con il loro matrimonio.

Una domanda senza risposta riguarda l’apparizione del signor Kim, il padre di Lane, che compare letteralmente dal nulla nella piazza della città di Stars Hollow. Non avevamo mai visto questo personaggio, chissà dove è stato durante le sette stagione di Una Mamma per Amica.



Infine, il mistero che ha sconvolto i fan della serie: Chi è il padre del bambino di Rory? Alla fine del revival Rory dice a sua madre che è incinta ma probabilmente non sapremo mai di chi se non ci sarà un sequel. Matt Czuchry ha rivelato di sapere chi è il padre del bambino di Rory, i candidati erano in cinque: Dean, Jess, Logan, Paul e un ragazzo vestito da Wookie con cui Rory passa una notte.



Scopri dove si trova il set di Una mamma per amica e fateci sapere chi pensate che sia il padre del bambino di Rory nei commenti!