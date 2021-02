Una mamma per amica: i due spin-off che non vedrete mai, tutto ciò che dovete sapere

Nel 2016 ci è stato finalmente un prosieguo per le avventure di Lorelai e Rory Gilmore nel revival Netflix Una mamma per amica: Di nuovo insieme, ma sapevate che in passato si era pensato di realizzare ben due spin-off di Gilmore Girls?

Malgrado l'iconica serie tv ideata da Amy Sherman-Palladino sia stata piuttosto longeva, con 7 stagioni e un successivo revival all'attivo, durante la sua produzione si è pensato più volte a come fare per poter allungare ancora un po' la permanenza nei pressi di Stars Hollow e dintorni.

Così si è pensato, in due momenti differenti, di realizzare degli spin-off dedicati a due dei personaggi più amati dello show: Rory e Jess.

Lo spin-off che avrebbe avuto come protagonista Rory (Alexis Bledel) era inteso come continuazione degli eventi una volta terminata la serie principale, e ci avrebbe dovuto mostrare come se la cavava la ragazza nel mondo degli adulti. Stando a quanto raccontato in seguito anche da Lauren Graham, si è cercato di fare il possibile per far sì che accadesse, ma alla fine è stato ritenuto un progetto troppo complicato da portare avanti. Inoltre, si temeva che senza il focus sul rapporto madre-figlia, lo show non avrebbe avuto la stessa presa sui fan.

Il secondo spin-off, invece, quello che avrebbe visto Jess Mariano (Milo Ventimiglia) come personaggio principale è quasi andato in porto. Tuttavia, alla fine si è ritenuto che la spesa non valesse l'impresa, come si suol dire, ed è stato abbandonato. Un vero peccato, considerando il fatto che l'episodio “Here Comes the Son” era stato pensato come backdoor pilot per uno show che si sarebbe concentrato sul rapporto di Jess con suo padre, Jimmy (Rob Estes).

E mentre adesso si sta ancora valutando la possibilità di un secondo revival di Una mamma per amica, noi vi chiediamo: vi sarebbe piaciuto vedere questi spin-off? Fateci sapere nei commenti.