Una mamma per amica e l'errore nella foto di Christopher: l'avevate notato?

Quando Una Mamma per amica è andata in onda per la prima volta sapevamo molto poco su chi fosse il padre della giovane protagonista Rory Gilmore, la sua prima apparizione risale al quattordicesimo episodio della prima stagione nel quale finalmente associamo il volto dell’attore David Sutcliffe a quello del padre assente Christopher Hayden.

Nell’arco delle sette stagioni dello show, andato in onda dal 2000 al 2007, anche la sua storia viene ricostruita. Christopher era un giovane rampollo benestante ma che non aveva mai sviluppato un buon rapporto con i propri genitori oltre ad essere il fidanzato di Lorelai Gilmore (Lauren Graham) al liceo.

La ragazza finisce per rimanere incinta di Rory e i due giovani cercheranno di instaurare una relazione diverse volte, arrivando anche a sposarsi in età adulta e frettolosamente, per poi capire che non sono fatti l’uno per l’altra.

Nei primi episodi dello spettacolo però avevamo già incontrato Christopher, prima del suo debutto ufficiale, anche se non era esattamente lui. Realizzare una serie tv perfetta senza incongruenze non è semplice, ma il piccolo errore di cui stiamo per parlarvi è almeno un po’ strano considerando che è accaduto nella prima stagione, non in stagioni diverse a distanza di molto tempo dalle riprese.



Precisamente nell'ottavo episodio della prima stagione Rory si imbatte in alcune foto dei suoi genitori da giovani, scattate dentro una cabina fotografica durante un loro appuntamento, nelle quali Christopher chiaramente non è la stessa persona che avremmo imparato a conoscere qualche episodio più avanti. La ragazza fissa le foto e non sappiamo chi possa essere quel ragazzo ma sicuramente non è l'uomo che viene presentato come suo padre negli episodi successivi.

Forse era stato scelto un altro attore per il ruolo all’inizio o forse non era ancora stato scelto nessun attore e qualcuno ha dovuto posare per gli scatti buffi, che potete vedere in calce alla notizia, ma è un dettaglio che non è sfuggito ai fan con gli occhi da aquila di Una mamma per amica.



Comunque siano andate le cose, rimane un dettaglio di cui a distanza di anni non sappiamo niente, chi era questo "falso" Christopher? Probabilmente non lo sapremo mai.



