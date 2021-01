Una mamma per amica: quanto hanno guadagnato le protagoniste? Il loro cachet

Una mamma per amica ci ha raccontato per sette stagioni ed un revival di quattro episodi la storia di Lorelai e Rory Gilmore, un rapporto madre-figlia splendido seppur con i suoi alti e bassi. Amy Sherman-Palladino ha creato uno show che è ancora vivo nella memoria del pubblico dopo anni dalla sua fine.

La serie anche reso famosi alcuni giovani attori di talento, come Milo Ventimiglia, Liza Weil, Alexis Bledel e Jared Padalecki che hanno costruito tutti carriere di successo e sono diventati protagonisti o co-protagonisti di altre serie tv di successo.

Ma quanto hanno guadagnato le due star principali di Gilmore Girls? Secondo un rapporto di Variety, le attrici hanno guadagnano ciascuna $ 750.000 dollari per episodio per il revival di Netflix del 2016.

Quando la serie ha debuttato per la prima volta nel 2000, Lauren Graham avrebbe guadagnato $ 50.000 per ogni episodio durante le prime quattro stagioni, secondo IMDb. I guadagni per episodio di Alexis Bledel non sono riportati ma possiamo ragionevolmente presumere che i suoi, in quanto co-protagonista, fossero simili.

Il patrimonio netto di Bledel è stimato intorno $ 9.000.000 dollari mentre quello di Graham $ 15.000.000 dollari.



