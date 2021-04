Una mamma per amica: un'incongruenza su Luke nella terza stagione riguarda il nuoto

Luke Danes (Scott Patterson) è uno dei personaggi più amati di Una Mamma per Amica, è il proprietario della tavola calda che le protagoniste Lorelai e Rory Gilmore (Lauren Graham e Alexis Bledel) frequentano assiduamente oltre che il principale interesse amoroso di Lorelai.

Vi abbiamo già parlato di alcune incongruenze dello show come la bisnonna data per morta e il buco di trama su Kirk in Una Mamma per Amica ma anche il personaggio di Luke ne nasconde una. Nel quarto episodio della terza stagione Lorelai dice di aver visto, qualche anno prima, Luke nuotare in un lago e nessuno smentisce il alcun modo questo suo ricordo.

Tuttavia, nella settima stagione Luke incontra l'allenatrice Susan Bennet (Mia Cottet) quando va prendere sua figlia April (Vanessa Marano) agli allenamenti di nuoto e la donna dice a Luke che dovrebbe seguire il corso di nuoto dei genitori, dal momento che l’uomo riconosce candidamente di non avere mai imparato a nuotare in vita sua.

Tutto ciò è un po’ strano considerando il fatto che nell’arco delle sette stagioni di Una Mamma per Amica, andate in onda dal 2000 al 2007, Luke dice di essere un grande appassionato di pesca e di andare spesso in barca. Certo, i suoi hobby non lo obbligano a saper nuotare, ma è comunque auspicabile che sia in grado di farlo andando in barca.

Ad ogni modo Lorelai lo ha visto nuotare nel lago precedentemente e oltretutto nel revival di Netflix del 2016 Una Mamma per amica: Di nuovo insieme Luke si offre volontario per fare il bagnino in piscina e Rory lo chiama "Mr. Hasselhoff”, probabilmente alla fine ha imparato a nuotare.



Scoprite qual era il piano originale per Luke in Una Mamma per amica nel nostro approfondimento e fateci sapere se avevate notato questa piccola incongruenza nei commenti.