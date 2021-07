Una mamma per amica, Keiko Agena spiega perché non è diventata amica di Alexis Bledel

Keiko Agena, star di Una mamma per amica, ha parlato del suo rapporto con Alexis Bledel. Agena ha interpretato Lane Kim, la migliore amica di Rory (Bledel) nella serie creata da Amy Sherman-Palladino. La spiegazione è arrivata all'interno del podcast I Am All In, del collega Scott Patterson. Ecco le dichiarazioni di Agena.

"Vorrei che avessimo avuto un'amicizia più profonda. La situazione probabilmente aveva molto a che fare con il fatto che che non mi sono sforzata come avrei dovuto" ha dichiarato l'attrice, oggi 47 anni.

Un motivo di questa scelta risiede anche nel tanto tempo speso sul set dalle due protagoniste, Alexis Bledel e Lauren Graham:"Lavoravano così tante ore, ho pensato che il loro tempo libero distante dal set fosse così prezioso per loro e non volevo inserirmi in quei momenti della loro vita". La serie è tornata qualche anno fa: ecco i momenti più belli del revival di Una mamma per amica.



Tuttavia Keiko Agena ha speso parole molto affettuose nei confronti di Alexis Bledel:"Alexis è una persona così meravigliosa e penso che non appena l'ho incontrata mi sia resa conto che a livello personale è un individuo intelligente e speciale. E credo che ci sia una parte di me che si è immediatamente sentita in dovere di proteggerla come collega e qualcuno che riconosce come sia unica come persona. Quindi forse alcuni aspetti del rapporto tra Lane e Rory erano legati a qualcosa d'istintivo e penso che probabilmente questo emerga nel modo in cui interagiscono. Penso sia legato al fatto che ci siamo piaciute e rispettate a vicenda immediatamente".



