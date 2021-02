Una mamma per amica, che fine ha fatto Kelly Bishop? Ecco cosa fa Emily Gilmore

Kelly Bishop ha interpretato il ruolo di Emily Gilmore in Una Mamma per Amica per tutte le sette stagioni della serie, più il revival di Netflix del 2016. Impossibile immaginare lo show senza di lei e i suoi continui litigi con sua figlia Lorelai (Lauren Graham), scopriamo che cosa ha fatto l’attrice dopo la fine della serie.

Bishop era già molto conosciuta prima di entrare nel cast di Una Mamma per amica per aver interpretato il ruolo di Sheila nel musical di Broadway, A Chorus Line, per il quale ha vinto un Tony Award.

Dopo aver lasciato il ruolo di Emily Gilmore nel 2007 è comparsa in due episodi di Law & Order: Special Victims Unit, quattro episodi di Mercy, un episodio di Flesh and Bone e tre episodi di The Good Wife.



Ha ottenuto un ruolo da protagonista in Bunheads (in Italia conosciuta come A passo di danza) serie della ABC che purtroppo è durata solo una stagione, creata da Amy Sherman-Palladino, che ha anche creato Una mamma per amica.

Bishop ha ripreso il ruolo di Emily Gilmore nel revival Una mamma per amica: di nuovo insieme nel 2016. Mentre il suo ultimo credito cinematografico è del 2014 quando ha recitato in Saint Janet.



