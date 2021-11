Una Mamma per Amica, Kirk era una spia secondo un'incredibile teoria dei fan

È indubbio che tutti gli abitanti di Stars Hollow avevano una particolare attenzione per Lorelai e Rory Gilmore in Una Mamma per amica ed uno in particolare, Kirk Gleason (Sean Gunn ), potrebbe essere stato coinvolto in una cospirazione secondo alcuni fan della serie creata da Amy Sherman-Palladino.

Lo show ci racconta la vita di Lorelai e Rory Gilmore (Lauren Graham e Alexis Bledel) a Stars Hollow tra lavoro, sogni e amore. Kirk è apparso fin dalla primissima stagione, anche se con un nome diverso. Infatti è comparso nel secondo episodio della prima stagione intitolato Cattive ragazze (The Lorelais' First Day at Chilton) come un tecnico di installazione ADSL di nome Mick. Mentre Amy Sherman-Palladino ha detto che il personaggio di Kirk è stato creato esplicitamente per Gunn, i fan hanno elaborato una teoria piuttosto folle che sconvolgerebbe completamente la premessa dello show. Un utente di Reddit ha condiviso un'intricata teoria secondo cui l'intera città di Stars Hollow era stata assunta da Richard ed Emily Gilmore (Edward Herrmann e Kelly Bishop) per tenere d'occhio Lorelai dopo che era scappata di casa incinta di Rory.

Sembra inverosimile che i facoltosi Gilmore abbiano messo sul libro paga un'intera città per più di 20 anni, tuttavia l'idea che la coppia abbia assunto una sola persona per tenerli aggiornati sugli avvenimenti nella vita di Lorelai non sembra troppo impossibile. Quella persona ovviamente sarebbe Kirk, dopotutto Emily desiderava disperatamente ed ardentemente saperne di più sulla vita di sua figlia e pagare Kirk per riferirle informazioni potrebbe essere proprio una cosa da Emily Gilmore.

La storia delle origini di Kirk in Una Mamma per Amica è un po' complicata nello show e soggetta a quale buco di trama, come la sua prima apparizione. Tuttavia, nell’arco delle sette stagioni, scopriamo che Kirk era uno degli allievi migliori di Miss Patty quando era bambino quindi è cresciuto a Stars Hollow. Un altro utente di Reddit ha suggerito che, forse, tutte le buffonate di Kirk erano parte di un personaggio che ha creato per non essere scoperto da Lorelai e Rory.



Kirk è riuscito a risparmiare abbastanza soldi per comprare la casa di Twickham da sotto al naso di Luke (Scott Patterson) ed in seguito spiegò che aveva risparmiato tutti i soldi che aveva guadagnato con i suoi lavori in città. Anche se è vero che Kirk ha svolto innumerevoli lavori durante il suo periodo a Stars Hollow, nessuno sembrava durare particolarmente a lungo ed essere così remunerativo da permettergli di acquistare una casa da un quarto di milioni di dollari. A meno che, naturalmente, non avesse uno stipendio fisso proveniente da una fonte alternativa, come ad esempio dai Gilmore.



Vi è venuta voglia di riguardare la serie per studiare meglio i comportamenti di Kirk e capire se questa teoria alla fine potrebbe funzionare? Scoprite quanto ci vorrebbe per fare un bingewatching di Una Mamma per Amica nel nostro approfondimento e fateci sapere che cosa scoprite!