Un Mamma per Amica, Lauren Graham ha quasi perso il ruolo di Lorelai

Il ruolo di Lorelai Gilmore in Una Mamma per Amica è stato interpretato da Lauren Graham per sette stagioni ed un revival e ci è difficile immaginare qualcuno di diverso da lei nella parte, eppure l’attrice ha rischiato di perdere questa occasione come ha raccontato nel suo libro.

Una mamma per amica senza Lauren Graham nei panni di Lorelai è oggi inimmaginabile, vero? Ma è quasi successo.



Graham e Alexis Bledel, interprete di Rory Gilmore, hanno avuto una naturale chimica madre/figlia in scena nonostante non si siano mai incontrate prima dell'inizio delle riprese. La serie creata da Amy Sherman-Palladino, andata in onda dal 2000 al 2007, si basava totalmente sul rapporto tra le due protagoniste e alcune voci dell’epoca riferivano che le due attrici non andassero d’accordo.

"Ero sopraffatta, ma posso dire che mi piaceva Alexis, fin da subito", ha scritto nel suo libro Parlare a raffica (Talking as Fast as I Can: From Gilmore Girls to Gilmore Girls, (and Everything in Between)) smentendo efficacemente le voci secondo cui il duo non è mai andato d'accordo nella vita reale.

"Aveva solo diciotto anni, ma era gentile e curiosa, e ovviamente bella. Ho avuto un buon feeling con lei fin dall'inizio. Siamo diventate subito amiche".

Tuttavia era l'obbligo contrattuale di Graham nei confronti di un altro spettacolo all'epoca, "M.Y.O.B." della NBC, e non la mancanza di chimica con Bledel, che minacciava di farle perdere il suo ruolo, anche dopo che il pilot di Una Mamma per Amica era già stato girato.

"Quando ho ricevuto la sceneggiatura per il pilot di Una mamma per amica, ero a New York, nell'appartamento di un amico, in attesa di sapere se la serie che avevo appena completato per la NBC - MYOB di Don Rooses - sarebbe stata rinnovata per una seconda stagione o annullata", ha scritto Graham nel suo libro.



Per fortuna dell'attrice, la serie comedy M.Y.O.B è stata cancellata dopo una sola stagione, liberandola dall’impegno per dedicarsi completamente a dare vita al personaggio di Lorelai Gilmore, un ruolo iconico che le ha certamente cambiato la vita e l'ha fatta entrare nel cuore del pubblico.

Alla fine le cose sono andate bene per Lauren Graham visto il successo ottenuto con lo show, il primo episodio di Una mamma per amica è quello che i fan hanno probabilmente guardato più volte, ricco di battute esilaranti e tanto caffè, l'affascinante duo madre/figlia e la splendida cittadina di Stars Hollow hanno da subito conquistato gli spettatori perché lo show si distingueva già da molti altri in onda all'epoca. A testimonianza del grande successo c'è il revival targato Netflix del 2016 intitolato Una Mamma per amica - Di nuovo insieme, che ha riportato i fan nell'universo Gilmore lasciandoli anche a chiedersi se ci sarà una nuova stagione e quale sarà il destino di Rory.

