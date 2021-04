Una mamma per amica, tutti i libri citati nella serie...e sono tantissimi

Tutti i fan di Una mamma per amica sanno che una delle due protagoniste è una grande appassionata di letteratura. Stiamo parlando ovviamente di Rory Gilmore (Alexis Bledel) che vediamo sempre china su qualche tomo soprattutto nelle prime stagioni della serie, ma quanti libri sono stati citati nella serie?

Nelle prime sette stagioni, andate in onda dal 2000 al 2007, i libri citati in Una mamma per amica sono ben 339, ma con il revival di Netflix del 2016 si arriva ad un totale di 408 libri, notevole.



Molti di noi sono cresciuti insieme a Rory dal suo tempo Chilton fino alla sua laurea a Yale, e magari siamo stati involontariamente influenzati dai libri che ha letto e citato. Quando ha conseguito il diploma Rory ha parlato del suo amore per la lettura: "Io abito in due mondi. Uno è quello dei libri. Sono vissuta nel Faulkner Yoknapatawpha country, ho dato la caccia alla balena bianca sul Pequod, ho combattuto con Napoleone, ho viaggiato in zattera con Huck e Jim, ho commesso cose assurde con Ignatius J. Reilly, ho viaggiato in treno con Anna Karenina, sono stata nella strada di Swann."

Perciò ecco per voi l’elenco completo con cui mettervi alla prova se amate leggere:

1984 di George Orwell Le avventure di Huckleberry Finn di Mark Twain Le avventure di Tom Sawyer di Mark Twain Le avventure d'Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll Tutti gli uomini del presidente di Carl Bernstein and Bob Woodward Le fantastiche avventure di Kavalier e Clay di Michael Chabon Una tragedia americana di Theodore Dreiser Dieci piccoli indiani di Agatha Christie Le ceneri di Angela di Frank McCourt Anna Karenina di Leo Tolstoy Il diario di Anna Frank di Anne Frank The Archidamian War di Donald Kagan The Armies of the Night: History as a Novel, the Novel as a History di Norman Mailer The Art of Fiction di Henry James The Art of Living di Epictetus L’arte della guerra di Sun Tzu Mentre morivo di William Faulkner Espiazione di Ian McEwan Autobiography of a Face di Lucy Grealy Il risveglio di Kate Chopin Babe di Dick King-Smith Backlash: The Undeclared War Against American Women di Susan Faludi Balzac e la piccola sarta cinese di Dai Sijie Bambi di Felix Salten Bel Canto by Ann Patchett La campana di vetro di Sylvia Plath Amatissima di Toni Morrison Beowulf The Bhagavad Gita The Bielski Brothers: The True Story of Three Men Who Defied the Nazis, Built a Village in the Forest, and Saved 1,200 Jews di Peter Duffy Bitch: In Praise of Difficult Women di Elizabeth Wurtzel A Bolt from the Blue and Other Essays by Mary McCarthy Il mondo nuovo di Aldous Huxley Sette mari e tredici fiumi di Monica Ali Brigadoon by Alan Jay Lerner Candido di Voltaire I racconti di Canterbury di Geoffrey Chaucer Carrie di Stephen King Catch-22 di Joseph Heller Il giovane Holden di J.D. Salinger Il celebre ranocchio saltatore della Contea di Calaveras di Mark Twain La tela di Carlotta di E.B. White La calunnia di Lillian Hellman Christine di Stephen King Canto di Natale di Charles Dickens Cenerentola di Fratelli Grimm Arancia meccanica di Anthony Burgess Il codice dei Wooster di P.G. Wodehouse The Collected Stories di Eudora Welty La commedia degli errori di William Shakespeare The Compact Oxford English Dictionary The Complete Novels of Dawn Powell The Complete Poems of Anne Sexton The Complete Stories of Dorothy Parker Una banda di idioti di John Kennedy Toole Un americano alla corte di re Artù di Mark Twain Considera l'aragosta di David Foster Wallace Contact by Carl Sagan Il conte di Montecristo di Alexandre Dumas La cugina Bette di Honore De Balzac Delitto e castigo di Fyodor Dostoevsky Il petalo cremisi e il bianco di Michel Faber Il crogiuolo di Arthur Miller Cujo di Stephen King Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte di Mark Haddon Cyrano De Bergerac di Edmond Rostand Daisy Miller di Henry James La figlia della fortuna di Isabel Allende David Copperfield di Charles Dickens Il codice Da Vinci di Dan Brown Le anime morte di Nikolai Gogol Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller Deenie di Judy Blume I demoni di Fyodor Dostoyevsky Il diavolo e la città bianca di Erik Larson Diario di Anna Frank di Anne Frank The Dirt: Confessions of the World’s Most Notorious Rock Band di Tommy Lee, Vince Neil, Mick Mars, and Nikki Sixx La Divina Commedia di Dante Alighieri I sublimi segreti delle Ya Ya Sisters di Rebecca Wells Don Chisciotte della Mancia di Cervantes Dracula di Bram Stoker Driving Miss Daisy di Alfred Uhrv Edgar Allan Poe: Complete Tales & Poems di Edgar Allan Poe Eleanor Roosevelt di Blanche Wiesen Cook The Electric Kool-Aid Acid Test by Tom Wolfe Ella Minnow Pea di Mark Dunn Eloise Books di Kay Thompson Emily the Strange di Roger Reger Emma di Jane Austen Il declino dell'impero Whiting di Richard Russo E.B. BOY DETECTIVE di Donald J. Sobol Ethan Frome di Edith Wharton Ethics di Spinoza Europe through the Back Door: The Travel Skills Handbook di Rick Steves Eva Luna di Isabel Allende Ogni cosa è illuminata di Jonathan Safran Foer Il canto del boia di Norman Mailer Extravagance di Gary Krist Fahrenheit 451 di Ray Bradbury Fahrenheit 9/11 di Michael Moore The Fall of the Athenian Empire by Donald Kagan Fat Land: How Americans Became the Fattest People in the World by Greg Critser Paura e disgusto a Las Vegas di Hunter S. Thompson La compagnia dell’anello di J. R. R. Tolkien Fiddler on the Roof di Joseph Stein Finnegan’s Wake di James Joyce Le cinque persone che incontri in cielo di Mitch Albom Giovedì mi ucciderai di Gregory McDonald Fiori per Algernon di Daniel Keyes Fodor’s Selected Hotels of Europe La fortezza della solitudine di Jonathan Lethem La fonte meravigliosa di Ayn Rand Frankenstein di Mary Shelley Franny and Zooey di J.D. Salinger A ciascuno il suo corpo di Mary Rodgers Galapagos di Kurt Vonnegut Questione di genere: Il femminismo e la sovversione dell'identità di Judith Butler George W. Bushism: The Slate Book of the Accidental Wit and Wisdom of Our 43rd President di Jacob Weisberg Gidget di Fredrick Kohner A Girl from Yamhill di Beverly Cleary Girl, Interrupted by Susanna Kaysen I Vangeli gnostici di Elaine Pagels Il padrino di Mario Puzo Il Dio delle piccole cose di Arundhati Roy Goldilocks and the Three Bears: Bears Should Share! di Alvin Granowsky Via col vento di Margaret Mitchell Goodnight Spoon di Keith Richards Il buon soldato di Ford Madox Ford Il Vangelo secondo Gesù Cristo di José Saramago Il laureato di Charles Webb Furore by John Steinbeck Grandi speranze di Charles Dickens Il grande Gatsby di F. Scott Fitzgerald Il gruppo di Mary Mccarthy Haiku, Volume 2: Spring by R.H. Blyth Amleto di William Shakespeare Harry Potter e il calice di fuoco di J.K. Rowling Harry Potter e la pietra filosofale di J.K. Rowling L'opera struggente di un formidabile genio di Dave Eggers Cuore di tenebra di Joseph Conrad Hell’s Angels: The Strange and Terrible Saga of the Outlaw Motorcycle Gangs di Hunter S. Thompson Helter Skelter: The True Story of the Manson Murders di Vincent Bugliosi and Curt Gentry Henry IV, Part I by William Shakespeare Henry IV, Part II by William Shakespeare Henry V by William Shakespeare Henry VI by William Shakespeare La verità è che non gli piaci abbastanza di Greg Behrendt and Liz Tuccillo Alta fedeltà di Nick Hornby The History of the Decline and Fall of the Roman Empire di Edward Gibbon Holidays on Ice: Stories di David Sedaris The Holy Barbarians di Lawrence Lipton Ortone e i piccoli Chi! di Dr. Seuss La casa di sabbia e nebbia di Andre Dubus III La casa degli spiriti di Isabel Allende Howl and Other Poems di Allen Ginsberg How to Breathe Underwater di Julie Orringer Il Grinch di Dr. Seuss Dove filtra la luce di M. J. Hyland Notre-Dame de Paris di Victor Hugo Il collo mi fa impazzire. Tormenti e beatitudini dell'essere donna di Nora Ephron Iliade di Homer Sto con la band. Confessioni di una groupie di Pamela Des Barres A sangue freddo di Truman Capote Indiana di George Sand Inferno di Dante Alighieri Inherit the Wind di Jerome Lawrence and Robert E. Lee Ironweed di William J. Kennedy It Takes A Village di Hillary Rodham Clinton Jane Eyre di Charlotte Brontë Il circolo della fortuna e della felicità di Amy Tan Giulio Cesare di William Shakespeare La giungla di Upton Sinclair Jurassic Park di Michael Crichton Just a Couple of Days di Tony Vigorito The Kitchen Boy: A Novel of the Last Tsar di Robert Alexander Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly di Anthony Bourdain Il cacciatore di aquiloni di Khaled Hosseini L'amante di Lady Chatterley di D. H. Lawrence The Last Empire: Essays 1992–2000 di Gore Vidal The Last Lion: Winston Spencer Churchill, Volume I: Visions of Glory, 1874–1932 di William Manchester The Last Lion: Winston Spencer Churchill, Volume II: Alone, 1932–1940 di William Manchester The Last Lion: Winston Spencer Churchill, Volume III: Defender of the Realm, 1940–1965 di William Manchester Foglie d'erba di Walt Whitman La leggenda di Bagger Vance di Steven Pressfield Meno di zero di Bret Easton Ellis Letters of Ayn Rand di Ayn Rand Letters of Edith Wharton di R. W. B. Lewis Letters to a Young Poet di Rainer Maria Rilke The Libation Bearers by Aeschylus Balle! E tutti i ballisti che ce le stanno raccontand di Al Franken Il magico potere del riordino di Marie Kondo Vita di Pi di Yann Martel Dolce come il cioccolato di Laura Esquivel Il leone, la strega e l'armadio di C.S. Lewis Lisa and David di Dr. Theodore Isaac Rubin, M.D. La piccola Dorrit diCharles Dickens La piccola casa nei grandi boschi di Laura Ingalls Wilder The Little Locksmith di Katharine Butler Hathaway La piccola fiammiferaia di Hans Christian Andersen Piccole donne di Louisa May Alcott Living History di Hillary Rodham Clinton Il Signore delle mosche di William Golding Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien Demoni amanti di Shirley Jackson Amabili resti di Alice Sebold Love Story di Erich Segal Macbeth di William Shakespeare Madame Bovary di Gustave Flaubert The Manticore di Robertson Davies Il maratoneta di William Goldman Il maestro e Margherita di Mikhail Bulgakov The Meaning of Consuelo di Judith Ortiz Cofer Memorie d'una ragazza perbene di Simone De Beauvoir The Memoirs of General William T. Sherman di William Tecumseh Sherman Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere di John Gray Mencken’s Chrestomathy di H.L. Mencken Le allegre comari di Windsor di William Shakespeare Me Talk Pretty One Day di David Sedaris La metamorfosi di Franz Kafka Middlesex di Jeffrey Eugenides Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare Anna dei miracoli di William Gibson Misery di Stephen King Mistress of Mellyn di Victoria Holt Moby Dick di Herman Melville The Mojo Collection: The Greatest Albums of All Time di Jim Irvin Moliere: A Biography di Hobart Chatfield Taylor Molloy di Samuel Beckett A Monetary History of the United States di Milton Friedman Monsieur Proust di Celeste Albaret A Month of Sundays: Searching for the Spirit and My Sister di Julie Mars Motley Crue by Seamus Craic The Mourning Bride di William Congreve Festa mobile di Ernest Hemingway Mrs. Dalloway di Virginia Woolf Mutiny on the Bounty by Charles Nordhoff and James Norman Hall My Lai 4: A Report on the Massacre and Its Aftermath di Seymour M. Hersh My Life as Author and Editor di H.L. Mencken My Life in Orange: Growing up with the Guru di Tim Guest Myra Waldo’s Travel and Motoring Guide to Europe di Myra Waldo La custode di mia sorella di Jodi Picoult My Struggle di Karl Ove Knausgaard Il nudo e il morto di Norman Mailer Pasto nudo di William S. Burroughs Il nome della rosa di Umberto Eco L'omonimo di Jhumpa Lahiri Nancy Drew and the Witch Tree Symbol di Carolyn Keene The Nanny Diaries by Emma Mclaughlin Nervous System: Or, Losing My Mind in Literature di Jan Lars Jensen New Poems of Emily Dickinson di Emily Dickinson Come funzionano le cose di David Macaulay Una paga da fame. Come (non) si arriva a fine mese nel paese più ricco del mondo di Barbara Ehrenreich Nicholas Nickleby do Charles Dickens La notte di Elie Wiesel Northanger Abbey di Jane Austen The Norton Anthology of Theory and Criticism edited di Jeffrey J. Williams Taccuino di un vecchio porco di Charles Bukowski Novels, 1930–1942: Dance Night/Come Back to Sorrento, Turn, Magic Wheel/Angels on Toast/A Time to Be Born di Dawn Powell Edipo re di Sophicles Uomini e topi di John Steinbeck Old School di Tobias Wolff Oliver Twist di Charles Dickens Una giornata di Ivan Denisovič diAleksandr Solzhenitsyn Qualcuno volò sul nido del cuculo di Ken Kesey Cent'anni di solitudine di Gabriel Garcia Marquez Sulla strada di Jack Kerouac The Opposite of Fate: Memories of A Writing Life di Amy Tan La notte dell'oracolo di Paul Auster L'ultimo degli uomini di Margaret Atwood Othello di William Shakespeare Il nostro comune amico di Charles Dickens The Outbreak of the Peloponnesian War di Donald Kagan La mia Africa di Isak Dineson I ragazzi della 56ª strada di S.E. Hinton Passaggio in India di E.M. Forster The Peace of Nicias and the Sicilian Expedition by Donald Kagan Ragazzo da parete di Stephen Chbosky I peccati di Peyton Place di Grace Metalious Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde Pigs at the Trough di Arianna Huffington Pinocchio di Carlo Collodi Please Kill Me: The Uncensored Oral History of Punk di Legs McNeil and Gillian McCain The Polysyllabic Spree di Nick Hornby The Portable Dorothy Parker di Dorothy Parker The Portable Nietzsche di Fredrich Nietzsche The Price of Loyalty: George W. Bush, the White House, and the Education of Paul O’Neill di Ron Suskind Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen Primary Colors di Joe Klein Property di Valerie Martin The Pump House Gang di Tom Wolfe Inseguendo l'amore di Nancy Mitford Pushkin: A Biography diT.J. Binyon Pigmalione di George Bernard Shaw Quattrocento di James Mckean A Quiet Storm di Rachel Howzell Hall Rapunzel di Fratelli Grimm Il corvo di Edgar Allan Poe Il filo del rasoio di W. Somerset Maugham Leggere Lolita a Teheran di Azar Nafisi Rebecca di Daphne Du Maurier Rebecca of Sunnybrook Farm di Kate Douglas Wiggin Il segno rosso del coraggio di Stephen Crane The Red Tent by Anita Diamant Rescuing Patty Hearst: Memories from a Decade Gone Mad by Virginia Holman Il ritorno del re di J.R.R. Tolkien Revolution from Within: A Book of Self-Esteem by Gloria Steinem Riccardo III diWilliam Shakespeare R come rancore di Sue Grafton Stagioni diverse: Stand by me: ricordo di un'estate di Stephen King Robert’s Rules di Order by Henry Robert Febbre romana di Edith Wharton Romeo e Giulietta di William Shakespeare Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf Camera con vista di E.M. Forster Rosemary’s Baby by Ira Levin The Rough Guide to Europe Sacred Time by Ursula Hegi Santuario di William Faulkner I versi satanici di Salman Rushdie Savage Beauty: The Life of Edna St. Vincent Millay di Nancy Milford The Scarecrow of Oz di Frank L. Baum La lettera scarlatta di Nathaniel Hawthorne Seabiscuit: una leggenda americana di Laura Hillenbrand Il secondo sesso di Simone De Beauvoir La vita segreta delle api di Sue Monk Kidd Una vita di Colette. I segreti della carne di Judith Thurman Selected Letters of Dawn Powell: 1913–1965 di Dawn Powell Ragione e sentimento di Jane Austen Pace separata di John Knowles Sexus di Henry Miller L'ombra del vento di Carlos Ruíz Zafon Shane by Jack Shaefer Shining di Stephen King Siddhartha di Hermann Hesse S Is for Silence di Sue Grafton Mattatoio n. 5 di Kurt Vonnegut Un'isola di stranieri di Andrea Levy Le nevi del Kilimangiaro di Ernest Hemingway Biancaneve e Rosarossa di Fratelli Grimm Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World di Barrington Moore Il popolo dell'autunno di Ray Bradbury 31 canzoni di Nick Hornby Le Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R.R. Martin The Song of Names di Norman Lebrecht La Donna che leggeva canzoni: romanzo di Lisa Tucker Song of the Simple Truth: The Complete Poems of Julia De Burgos di Julia De Burgos “Sonnet 43” by Elizabeth Barrett Browning Sonetti di William Shakespeare Sonnets from the Portuguese di Elizabeth Barrett Browning La scelta di Sophie di William Styron L'urlo e il furore di William Faulkner Parla, ricordo di Vladimir Nabokov La fabbrica delle mogli di Ira Levin Stecchiti. Le vite curiose dei cadaveri di Mary Roach La storia della mia vita di Helen Keller Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Robert Louis Stevenson Un tram che si chiama Desiderio di Tennessee Williams Le avventure di Stuart Little di E.B. White Summer of Fear di T. Jefferson Parker Fiesta (Il sole sorgerà ancora) di Ernest Hemingway Dalla parte di Swann di Marcel Proust Swimming with Giants: My Encounters with Whales, Dolphins and Seals di Anne Collett Sybil di Flora Rheta Schreiber Racconto di due città di Charles Dickens Il cuore rivelatore di Edgar Allan Poe Tenera è la notte di F. Scott Fitzgerald Terms of Endearment di Larry McMurtry Tevya the Dairyman and the Railroad Stories di Sholem Aleichem Non si uccidono così anche i cavalli? di Horace McCoy L'uomo ombra di Dashiell Hammett Indietro nel tempo di Jack Finney La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo di Audrey Niffenegger Avere o non avere di Ernest Hemingway Il buio oltre la siepe di Harper Lee Trainspotting di Irvine Welsh Un albero cresce a Brooklyn di Betty Smith Il processo di Franz Kafka The True and Outstanding Adventures of the Hunt Sisters by Elisabeth Robinson Truth & Beauty: A Friendship by Ann Patchett I miei martedì col professore di Mitch Albom Ulisse di James Joyce Diari di Sylvia Plath L'insostenibile leggerezza dell'essere di Milan Kundera La capanna dello zio Tom di Harriet Beecher Stowe A meno che di Carol Shields La valle delle bambole di Jacqueline Susann The Vanishing Newspaper di Philip Meyers La fiera della vanità di William Makepeace Thackeray Velvet Underground’s the Velvet Underground and Nico (33 1/3 Book 11) by Joe Harvard Le vergini suicid di Jeffrey Eugenides Visioni di Cody di Jack Kerouac Aspettando Godot di Samuel Beckett Walden ovvero Vita nei boschi di Henry David Thoreau Guerra e pace di Leo Tolstoy We Owe You Nothing: Punk Planet: The Collected Interviews by Daniel Sinker What Color Is Your Parachute? by Richard Nelson Bolles Che fine ha fatto Baby Jane? Di Henry Farrell Quando l'imperatore era un dio di Julie Otsuka Chi ha spostato il mio formaggio? di Spencer Johnson Chi ha paura di Virginia Woolf? di Edward Albee Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West by Gregory Maguire Wild - una storia selvaggia di avventura e rinascita di Cheryl Strayed Le streghe di Eastwick di John Updike Il meraviglioso mago di Oz di L. Frank Baum Cime tempestose Emily Brontë Il cucciolo di Marjorie Kinnan Rawlings L'anno del pensiero magico di Joan Didion Yoga for Dummies by Georg Feuerstein and Larry Payne

Fateci sapere nei commenti quanti di questi libri avete letto