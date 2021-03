Una mamma per amica, Luke doveva essere donna! Ecco qual era l'idea originale

Una Mamma per amica è stata lanciata nel 2000 per un totale di sette stagioni prima di ottenere un revival targato Netflix, intitolato Una mamma per amica: Di nuovo insieme arrivato nel 2016. I piani originali della creatrice Amy Sherman-Palladino però erano ben diversi da ciò che abbiamo visto.

Una mamma per amica era incentrata su Lorelai (Lauren Graham) e Rory Gilmore (Alexis Bledel) mentre vivevano la loro vita nella città immaginaria di Stars Hollow, nel Connecticut. La serie è contornata da personaggi secondari, ovvero una varietà di cittadini, ognuno più strano e meraviglioso dell’altro.

Ma nessun membro della comunità di Stars Hollow era importante come Luke Danes interpretato da Scott Patterson.

Il proprietario della tavola calda Luke's, che Rory e Lorelai frequentano assiduamente, è il principale interesse amoroso di Lorelai in gran parte della serie tra tira e molla e alti e bassi della loro relazione. Abbiamo imparato ad amare il burbero ma dolce Luke negli anni, ma i piani originariamente erano ben diversi.



Quando lo show era in fase di sviluppo, il ruolo che sarebbe diventato quello di Luke Danes era in realtà solo marginale. Non doveva essere l’interesse amoroso di Lorelai ma solo un ruolo minore per il pilot. Il personaggio era scritto in modo unisex, ma Sherman-Palladino vedeva "Luke" come una donna chiamata Daisy.

In un’intervista a EW ha detto: "Luke era originariamente un personaggio femminile. La rete è venuta da me e ha detto che avevamo bisogno di un altro ragazzo, quindi ho letteralmente preso un personaggio e cambiato il nome, non ho nemmeno cambiato i dialoghi perché io sono così pigra."



Quando Patterson ha ottenuto la parte era stato ingaggiato solo per il pilot, salvo poi ritagliarsi gradualmente un ruolo più importante. Quando la chimica tra Patterson e Graham si stava sviluppando sullo schermo, è stato allora che Luke è diventato un personaggio regolare e principale candidato al cuore di Lorelai.



Scott Patterson ha aggiunto: “Non sai mai come vanno questo genere di cose. Puoi mettere insieme le due persone più talentuose del mondo sullo schermo e, per qualche motivo, semplicemente non funziona. Io lo sapevo dal momento in cui ci siamo incontrati e sapevo che avrebbe funzionato sullo schermo."

Anche Graham ha parlato a EW di Luke e Lorelai, che per lei non erano affatto una conclusione scontata. "Non sembrava, 'Oh, questo è il preciso interesse amoroso di Lorelai’. È solo nata questa strana e divertente chimica. Ma nelle prime due stagioni, ho avuto un sacco di uomini diversi. Jon Hamm, Max Medina. Sarebbe potuta andare in molti modi. Ma erano due personaggi su cui continuavamo a tornare e poi la cosa ha continuato a crescere".



La loro relazione costituisce una parte fondamentale dello spettacolo, Luke diventa anche una figura paterna per Rory, ed è generalmente considerato uno dei personaggi più importanti di Una mamma per amica. È impossibile immaginare Lorelai, e Stars Hollow, senza Luke Danes. È una fortuna che alla fine Sherman-Palladino abbia deciso di cambiare proprio quel nome regalandoci uno dei personaggi più amati della serie.



