Una mamma per amica, Matt Czuchry aveva fatto un provino per un ruolo diverso

Nel 2004, Matt Czuchry si è unito al cast di Una mamma per amica nel ruolo di Logan Huntzberger, l'interesse amoroso della protagonista Rory Gilmore (Alexis Bledel) e suo terzo fidanzato ufficiale. Tuttavia l’attore sarebbe potuto comparire nello show molto prima e in un altro ruolo importante.

Alcuni fan hanno adorato Logan e credono che lui sia la persona giusta per Rory. Altri non erano così entusiasti del suo personaggio, troppo festaiolo e incorreggibile, ma amato o odiato, è impossibile immaginare Una mamma per amica senza Czuchry nei panni di Logan anche se in precedenza aveva fatto un'audizione per un ruolo diverso, anzi, per ben tre ruoli diversi!



Infatti l’attore in realtà ha tentato di ottenere un lavoro nello show tre volte prima di essere scelto per il ruolo di Logan. Czuchry. durante una sessione di domande e risposte con My Fanbase, ha detto che la sua prima audizione è stata per la parte che alla fine è andata a Chad Michael Murray.

Murray ha interpretato Tristan nella serie, un compagno di scuola di Rory alla Chilton, prima di interpretare il ruolo di Lucas Scott in One Tree Hill. Czuchry ha anche riferito di aver fatto un provino per i ruoli di Jess Mariano e Marty. La parte di Jess, come sappiamo, è andata a Milo Ventimiglia lanciando di fatto la sua carriera artistica. Il ruolo di Marty è andato invece a Wayne Wilcox.



Vi ricordate di Marty? Quando Rory ha iniziato l’Università a Yale, ha fatto amicizia con un compagno di studi di nome Marty dopo averlo trovato addormentato nudo nel suo corridoio.

I due hanno sviluppato una stretta amicizia dopo il loro imbarazzante incontro, ma Marty voleva che le cose diventassero romantiche tra loro. Rory non ricambiava i suoi sentimenti, perché si era innamorata di Logan.



Czuchry, oltre a fare l'audizione per la serie tre volte, ha ottenuto un ruolo che è stata un'aggiunta dell'ultimo minuto perché Logan non doveva essere il ragazzo del college di Rory. Inizialmente, gli showrunner avevano pianificato di far intraprendere a Rory una relazione con Graham Sullivan, il giovane che sua nonna, Emily Gilmore (Kelly Bishop), le ha presentato alla fine della quarta stagione.



Graham, interpretato da Teddy Dunn, ha portato Rory a fare un giro in un bar che si è concluso con lei chiama Dean Forrester (Jared Padalecki) per venirla a prendere. Quando Dunn ha ottenuto un ruolo in Veronica Mars, il suo personaggio è stato cancellato e una volta che Graham non era più un possibile interesse romantico, Logan è entrato in scena e ha conquistato il cuore di Rory nelle ultime tre delle otto stagioni stagioni della serie andata in onda dal 2000 al 2007.

Alla fine le cose sono andate bene per Czuchry ed è riuscito ad ottenere un lavoro, ma in quale ruolo vi sarebbe piaciuto vederlo se non avesse interpretato Logan? Quello di Tristan, Marty o Jess? Fatecelo sapere nei commenti!



