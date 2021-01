Una mamma per amica, Matt Czuchry rivela: 'Il padre del figlio di Rory? Io so chi è'

Matt Czuchry, l’interprete di Logan Huntzberger in Una Mamma per amica, conosce il segreto di Rory Gilmore ma non intende rivelarlo, sfortunatamente per i fan della serie.

Il revival di Netflix del 2016 si è concluso con una rivelazione scioccante di Rory che dice a sua madre di essere incinta. Ma purtroppo non ci viene svelato chi sia il padre del bambino, Logan di Matt Czuchry era sicuramente un contendente ed ha rivelato:

"Amy Sherman-Palladino e Dan Palladino mi hanno detto chi era il padre del bambino, e mi hanno detto, 'Sì, puoi dirlo a chi vuoi.' E non l’ho mai rivelato perché sta a loro. In definitiva questo è lo spettacolo di Amy e Dan ed è lo spettacolo di Lauren Graham ed Alexis Bledel. Non è il mio. Così, secondo me, non è la sede giusta per dire chi possa o non possa essere. Inoltre, se tornassimo con un sequel, potrebbero cambiare idea. Quindi potrebbe diventare qualcun altro. Questi sono i motivi per cui non ho mai detto quello che mi hanno rivelato sul set" ha detto a Us Weekly.

Ha aggiunto: “È divertente perché ho dei miei cari amici fan di Una mamma per amica tra cui la moglie di un mio amico. Quando uscivamo a bere qualcosa mi diceva, 'OK, dimmi chi è' e io rispondevo: 'Stai davvero facendo questo? Conosco tuo marito da quando avevo 9 anni. Stai cercando di farmelo dire facendomi bere! No’. Non ho detto a nessuno chi potrebbe essere."



Czuchry ha la bocca cucita, ma se lo show dovesse tornare per altri episodi, l'attore ha già idee chiare sulla sua trama. "Se lo stessi scrivendo, starebbe con Rory", ha detto. “Penso che Logan è stato spinto in una certa direzione dalla sua famiglia, ma lui non voleva seguire quella direzione. Voleva seguire il suo cuore e il suo amore, che era Rory, ma quando era più giovane, non ha davvero la forza di farlo. Detto questo, ha anche chiesto a Rory di sposarlo e stava per sfidare la sua famiglia. Ma Rory ha detto di no, non era il momento giusto. Lui farebbe qualsiasi cosa per lei, incluso rinunciare all'intera attività di famiglia."



