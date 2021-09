Una mamma per amica, Milo Ventimiglia tornerebbe nella serie? La sua risposta della star

Milo Ventimiglia ha partecipato al podcast dell'ex collega di set nella serie Una mamma per amica, Scott Patterson, con il quale ha ripercorso alcuni passaggi della serie cult e ha risposto alla domanda sul possibile ritorno di Jess Mariano in un'ipotetica nuova trama televisiva dello show con Alexis Bledel e Lauren Graham.

"Sapendo che tu [Patterson], Lauren Graham, Alexis [Bledel] e probabilmente quasi tutto il resto del cast sarebbe disposta a tornare, con la scrittura di Amy Sherman-Palladino e Dan Palladino, perché no? Serve però la storia giusta. I personaggi si sono evoluti fino ad un punto in cui vogliamo davvero saperne di più? Scopriremo qualcosa di nuovo? Se volessero riportarlo indietro e se ci fossero Amy e Dan e voi ragazzi foste tutti presenti, sarei un coglione a rifiutare". L'attore ha interpretato uno dei legami sentimentali della protagonista; anche Chris Pine avrebbe dovuto interpretare un fidanzato di Rory. Ma il personaggio di Ventimiglia è forse quello più amato dagli appassionati.



Milo Ventimiglia ha parlato anche del rapporto tra Rory e Jess, che molti fan avrebbero voluto come coppia finale della serie:"Penso che fossero ciò che avevano bisogno in quel momento. Allo stesso tempo, non ha funzionato. Sono andati in direzioni diverse, e va bene anche questo. Di loro ho sempre apprezzato che, al di là di quello che dicevano gli altri, hanno sempre creato il loro mondo. E questo è molto bello. Ci sarà sempre un'influenza esterna che vuole dirti come comportarti e cosa devi fare [...] Penso che Rory e Jess abbiano davvero trovato il loro mondo, durato da quando hanno avuto un legame romantico fino al punto in cui si è trasformato in una vera amicizia quando sono diventati giovani adulti".



