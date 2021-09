Una mamma per amica, Milo Ventimiglia voleva un tragico destino per Jess

I fan di Jess Mariano, interpretato da Milo Ventimiglia in Una Mamma per Amica, non saranno felici di sapere quale destino l’attore preferisse per il suo personaggio: Ventimiglia voleva che Jess morisse in maniera brutale.

I fan dello show sono ancora divisi dopo anni su quale ragazzo fosse quello giusto per la protagonista Rory Gilmore (Alexis Bledel). Gli appartenenti al Team Jess fanno ovviamente il tifo per lui essendo stato un interesse romantico di Rory durante le stagioni 2 e 3.

Jess era il nipote di Luke che era stato mandato a vivere con lui a Stars Hollow. Il nuovo arrivo in città legò immediatamente con Rory, rimasta affascinata fin da subito dal “bad boy”. Alla fine della terza stagione, Rory scelse di frequentare Yale invece di Harvard e ha dovuto decidere cosa fare con il suo fidanzato.

Quando Jess scoprì che non si sarebbe diplomato, fece le valigie e andò in California senza salutare Luke o Rory. I due si lasciarono e Jess continuò a vivere in California in un episodio pilota backdoor che avrebbe dovuto creare il suo spin-off, anche se torna a Stars Hollow a intermittenza nelle successive stagioni e nel revival.

In un'intervista con E!Online Ventimiglia ha rivelato di aver personalmente sostenuto l'uccisione di Jess.

“Sono stato io quello che ha effettivamente cercato di far uccidere il personaggio di Jess, e loro non ci sono riusciti. Volevo farlo colpire da un autobus, un coltello nel collo, qualcosa di brutto. [Ride.]” ha detto l'attore.

Se Jess fosse stato ucciso in modo così tragico, probabilmente non sarebbe successo a Stars Hollow, una cittadina troppo tranquilla. Sicuramente sarebbe accaduto off-screen in California. Fortunatamente per la redenzione del personaggio e l'impatto futuro su Rory, i creatori di Una mamma per amica non erano d'accordo con le idee di Ventimiglia.

Invece, è tornato di tanto in tanto nella vita di Rory per riconquistarla, ricordarle chi è veramente, o mostrare quanto è arrivato lontano dai tempi della sua adolescenza ribelle. Ventimiglia ha anche ripreso il suo ruolo nel revival di Netflix Una mamma per amica: Di nuovo insieme.

Molti fan speravano anche che fosse lui il padre del bambino di Rory, anche se il più probabile è Logan Huntzberger.



Se Jess fosse stato ucciso, ogni speranza per lui e Rory di ritrovarsi o finire insieme sarebbe svanita, anche se ora che Luke e Lorelai sono sposati i due sono tecnicamente cugini.



Dal momento che Ventimiglia è tornato alla serie originale sei volte dopo aver apparentemente voluto uccidere il suo personaggio e ancora una volta per il revival di Netflix, è possibile che prenderebbe in considerazione l'idea di interpretare di nuovo Jess Mariano in una futura stagione per esplorare la vita di Rory come madre.



Avreste voluto vedere Jess morire o siete d'accordo con i creatori della serie? Fatecelo sapere nei commenti!



Scoprite chi sono i 5 personaggi di Una Mamma per Amica che meritavano di più e quali sono i 5 peggiori buchi di trama di Una Mamma per Amica.