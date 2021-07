Una mamma per amica: ci saranno mai nuove stagioni della serie?

Sono passati cinque anni dall'ultima volta che abbiamo visto nuovi episodi di Una mamma per amica grazie al revival di Netflix del 2016. Quella che viene considerata come l’ottava stagione ha visto il ritorno della showrunner Amy Sherman-Palladino e di suo marito Dan al comando, ma è plausibile aspettarsi una nona stagione?

Una Mamma per Amica: Di nuovo insieme, il titolo del revival di Netflix, è arrivato dopo che la serie ha goduto di una seconda vita sul gigante dello streaming. Amy Sherman-Palladino e la maggior parte del cast principale si sono riuniti all'ATX Television Festival nel 2015, nove anni dopo la messa in onda dell'ultimo episodio di Una mamma per amica. Le speculazioni su un potenziale ritorno dello show erano molte a quel punto, quindi non è stata una sorpresa quando Netflix ha confermato un revival pochi mesi dopo.

I fan hanno accolto Una mamma per amica: Di nuovo insieme con recensioni contrastanti ma finalmente tutti abbiamo potuto ascoltare le famose quattro parole finali che Sherman-Palladino aveva mantenuto segrete per tutti questi anni: "Mamma", “Sì?” e “Sono incinta”.

La showrunner ed il marito non furono coinvolti nella produzione della settima stagione per cui quel finale, non era il finale pensato da Palladino. L'enorme cliffhanger del revival invece ha certamente lasciato la porta aperta per sperare di vedere altre stagioni in futuro.



Ad oggi non ci sono state conferme ufficiali che una nona stagione sia in lavorazione, né da Sherman-Palladino né da Netflix.

Palladino ha firmato un contratto pluriennale con Amazon ed è impegnata con la realizzazione della quarta stagione de La Fantastica Signora Maisel, il che potrebbe spiegare perché un'altra stagione di Una mamma per amica sarebbe un progetto in secondo piano al momento.

Ma non disperiamo, alcuni membri del cast hanno dichiarato che un secondo revival avrebbe molto senso. L'accordo di Palladino avrebbe una clausola che le consentirebbe di lavorare ancora con Netflix e realizzare una nona stagione, e certamente le due attrici protagoniste, Lauren Graham e Alexis Bledel, non sarebbero contrarie se la storia avrà senso per i loro personaggi.

Il finale ci ha lasciato con Rory incinta e non sappiamo davvero chi sia il padre del nascituro, con ogni spettatore che ha il suo ipotetico padre preferito. Che tipo di madre sarà Rory? E che tipo di nonna sarà Lorelai? Con questo finale Rory ha seguito le orme di sua madre, piuttosto che creare il proprio percorso. Nuovi episodi quindi potrebbero esplorare ulteriormente questo aspetto e dare a Rory la possibilità di forgiare un futuro diverso.

Inoltre bisogna considerare anche il formato di un’ipotetica nona stagione, che si tratti di un'altra serie di episodi di 90 minuti organizzati in base alle stagioni meteorologiche o di una classica serie di 22 episodi di Una mamma per amica, l’impresa sarà cercare di riunire tutto il cast nello stesso momento visto che molti attori sono protagonisti di altre serie tv al momento.



Ma siamo certi che, quando sarà il momento, tutti saranno entusiasti di tornare anche solo per un cameo come è accaduto a Melissa McCarthy. Vi lasciamo con tutte le domande irrisolte di Una Mamma per Amica: Di nuovo insieme, fateci sapere se vi piacerebbe vedere nuove stagioni dello show nei commenti!