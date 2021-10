Una Mamma per Amica, il padre di Jennifer Aniston ha recitato nella serie: lo sapevate?

Non solo Jennifer, nella famiglia Aniston c’è un altro attore: si tratta di suo padre John Aniston meglio conosciuto per il suo ruolo di Victor Kiriakis nella serie drammatica Days of Our Lives. I fan di Una Mamma Per Amica tuttavia potrebbero sorprendersi nel sapere che John è apparso anche in un episodio della serie di Amy Sherman-Palladino.

Una mamma per amica è andata in onda per sette stagioni dal 2000 al 2007 più un revival del 2016 di Netflix intitolato Una mamma per amica: Di nuovo insieme ed i fan continuano tutt’oggi ad amare la serie, forse come non mai prima, con Lauren Graham e Alexis Bledel protagoniste nei panni del duo madre-figlia più conosciuto della tv: Lorelai e Rory Gilmore.

Lo show ci ha raccontato la loro vita nella piccola cittadina di Stars Hollow tra studio, ambizioni, amore, lavoro, amicizia, famiglia e concittadini un po’ invadenti ma che hanno contribuito a rendere la serie così amata con le loro stramberie.



Il famoso volto di Jennifer Aniston è ormai immediatamente riconoscibile dopo aver trascorso dieci gloriosi anni ad interpretare Rachel Green in Friends. Tuttavia, non è l'unico membro della famiglia Aniston ad essere un'icona di Hollywood.



John Aniston, il papà di Jennifer, è apparso nel nono episodio della terza stagione di Una Mamma per Amica intitolato La grande abbuffata (A Deep-Fried Korean Thanksgiving), nel ruolo di Douglas Swope, un amico di Richard ed Emily Gilmore (Edward Herrmann e Kelly Bishop), i genitori di Lorelai.

Nell'episodio, Douglas e sua moglie, Natalie, interrogano Rory sul suo processo di ammissione al college. La scena culmina in un tracollo per Lorelai che credeva che Rory avesse fatto domanda solo ad Harvard e che Richard l'avesse costretta a fare domanda a Yale. Secondo IMDb, Aniston non è mai più apparso in nessun altro episodio della serie.



Questo cameo è stato piuttosto difficile da individuare nella serie, ma alcuni altri volti oggi famosi sono molto più facili da riconoscere. Una mamma per amica ha avuto un sacco di guest star nella sua corsa di sette stagioni e ha lanciato le carriere di diversi attori.

Ad esempio, Jon Hamm è apparso nello show come Peyton Sanders, un uomo con cui Lorelai ha avuto un singolo appuntamento. La sua apparizione è avvenuta nel 2003, anni prima che diventasse famoso grazie a Mad Men.

Prima di diventare Schmidt in New Girl, Max Greenfield è apparso in una singola scena anche in Una mamma per amica. Greenfield ha interpretato Luke, un adolescente ubriaco nel gruppo di Dean Forrester (Jared Padalecki). Chad Michael Murray, Adam Brody e Arielle Kebbel hanno tutti avuto ruoli in Una mamma per amica prima che altri spettacoli li assumessero per i loro ruoli da protagonista così come Jared Padalecki, Milo Ventimiglia e Matt Czuchry.

Vi eravate mai accorti che John Aniston ha recitato in Una Mamma per Amica? Fatecelo sapere nei commenti!

Scoprite quanto tempo ci vuole per fare un bingewatching di Una Mamma per Amica e 5 motivi per cui i fan di Una Mamma per Amica vorrebbero vivere a Stars Hollow.