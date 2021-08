Una mamma per amica, ecco perché Adam Brody ha lasciato la serie

Prima di interpretare Seth Cohen in The OC, Adam Brody ha recitato nei panni di Dave Rygalski in Una Mamma per amica ma il suo personaggio è stato cancellato nella terza stagione dello show creato da Amy Sherman-Palladino.

I cuori di tutto il mondo si sono spezzati quando Dave ha dovuto lasciare lo spettacolo. Brody ha conquistato i fan interpretando il chitarrista goffo ma affascinante di cui si innamora la migliore amica di Rory, Lane (Keiko Agena), quando la sua band è alla ricerca di un nuovo batterista.

Durante il suo periodo in Una mamma per amica, il personaggio di Brody ha fatto tutto il possibile per convincere la mamma di Lane a piacergli. Nel tentativo di poter andare al loro primo vero appuntamento, Dave confessa il suo interesse per Lane alla signora Kim, chiedendole se possono andare al ballo insieme. Quando la signora Kim risponde con una citazione della Bibbia, Dave va a casa a leggere la Bibbia per decodificare la sua risposta. Finisce per leggere l'intero libro in una notte impressionando la signora Kim che a sua volta dà loro il permesso di andare al ballo.

Purtroppo, i due non sono rimasti a lungo insieme, poiché era giunto il momento per Brody di trasferirsi a Newport Beach.

Brody ha fatto la sua ultima apparizione in Una Mamma per Amica nel maggio 2003, nell'episodio venti della terza stagione intitolato Problemi per Jesse (Say, Goodnight Gracie). Tre mesi dopo, nacque il fenomeno culturale noto come The OC, e Brody passò i successivi quattro anni a interpretare Seth Cohen.



Nel tentativo di spiegare l'improvvisa assenza del suo personaggio, gli showrunner di Una mamma per amica hanno incluso una breve frase su dove si trovasse Dave che era un chiaro indizio per gli spettatori.



Quando Lane e i suoi compagni di band sono a casa di Rory (Alexis Bledel) e Lorelai Gilmore (Lauren Graham) per le prove della band, menzionano che Dave sta frequentando una scuola in California. La battuta è servita come un cenno al nuovo lavoro di Brody in The OC.



Tuttavia i fan hanno espresso una certa delusione per il fatto che Lane sia finita con Zack, in particolare dal momento che il personaggio di Lane era basato sulla migliore amica della creatrice Amy Sherman Palladino, Helen Pai, il cui marito si chiama, infatti, David (Dave) Rygalski.



Scoprite quali sono i 5 peggiori buchi di trama di Una Mamma per Amica e quali vere coppie sono nate sul set di Una Mamma per Amica nei nostri approfondimenti.