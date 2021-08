Una mamma per amica, perché Lorelai non pagava mai?

Il mondo di Una Mamma per Amica ruota molto attorno al denaro. Tutti sanno che Lorelai Gilmore (Lauren Graham) proveniva da una famiglia benestante ma una volta rimasta incinta di Rory (Alexis Bledel) ha deciso di cavarsela da sola.

Durante le sette stagioni dello show, i fan si sono chiesti come funzionavano le finanze di Lorelai dato che non l’abbiamo mai vista pagare niente a da Luke's. Lorelai non era molto attaccata alla sua ricchezza ed era uno spirito ribelle dato che dopo aver dato alla luce sua figlia a 16 anni, è fuggita di casa, rinunciando a una vita di lusso per ricominciare da zero. Ha lavorato come domestica in una locanda nel Connecticut e nel corso degli anni ha fatto carriera.



Ha rifiutato l'aiuto dei suoi genitori per crescere da sola sua figlia a Stars Hollow con un reddito unico, in una casa abbastanza grande, possedendo una Jeep ed è riuscita a comprare caffè e cibo da asporto quasi ogni singolo giorno. L’unico motivo per cui Lorelai chiede un aiuto economico ai suoi genitori è per pagare l’istruzione di Rory.

Tuttavia, non abbiamo mai visto Lorelai (e nemmeno Rory) pagare il caffè, le ciambelle o il cibo ordinato alla tavola calda di Luke (Scott Patterson). Potrebbero esserci diversi motivi dietro questa scelta, forse le due avevano un conto aperto che saldavano ogni tanto off-screen? O forse Luke era così innamorato di Lorelai da permettere a lei e sua figlia di non pagare niente nel suo locale? Ma dato il carattere forte e orgoglioso di Lorelai sembra improbabile.



A meno che la migliore amica Sookie, che è una cuoca, non cucinasse i pasti ogni giorno, o Lorelai non avesse un enorme conto in banca segreto, lo stile di vita delle Gilmore è quantomeno sospetto.

La maggior parte dei pasti ordinati da Luke's sono pagati onestamente dagli avventori. Lorelai però ha libero accesso alle ciambelle e ne prende una ogni volta che ne ha voglia. Ci sono sicuramente alcuni pasti gratuiti consumati alla tavola calda.

Come per le ciambelle, Lorelai beneficia della generosità di Luke più di chiunque altro, ma non è chiaro se sia mai stato fatto un accordo con Luke su questo. L'uomo inoltre offre dolcetti e caffè alle Gilmore quando hanno una giornata storta. Ha senso perché Luke tiene molto a loro, ma comunque la tavola calda è il suo sostentamento.

Alcuni fan ritengono che Luke fosse segretamente ricco vista anche la facilità con cui si separava dai soldi quando si trattava di prestarli a Lorelai. Quando Lorelai ha finito il suo denaro durante la ristrutturazione del Dragonfly Inn, Luke le ha consegnato un assegno di $ 30.000. Certo, è diventato un socio minore come investitore, ma non voleva redigere scartoffie. O era super fiducioso del successo della locanda, o super innamorato, o non aveva davvero bisogno di tutti quei soldi.



Successivamente ha comprato anche una casa a Stars Hollow per vivere con Lorelai ma dato che lei non voleva trasferirsi i due hanno ristrutturato l'abitazione di Lorelai, con i soldi di Luke.



Scoprite quali sono i 5 peggiori buchi di trama di Una Mamma per Amica e cosa non ha funzionato nel finale di Una Mamma per Amica.