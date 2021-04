Una mamma per amica, ecco perché è nato il personaggio di Jess

Tutti i fan di Una mamma per amica hanno passato anni a discutere su chi fosse il ragazzo giusto per la giovane protagonista Rory Gilmore (Alexis Bledel), la rosa dei candidati si è ristretta a tre e uno dei favoriti che ha fatto breccia nei cuori del pubblico è sicuramente Jesse Mariano interpretato da Milo Ventimiglia.

Per sette stagioni, Rory ha avuto tre fidanzati principali: Dean Forrester (Jared Padalecki) è stato il suo primo amore, Jess Mariano è stato il bad boy della situazione e Logan Huntzberger (Matt Czuchry) era il ragazzo bello e ricco che non doveva chiedere mai e di cui probabilmente Rory non doveva innamorarsi.

I fan hanno trovato similitudini tra Logan e Christopher Hayden (David Sutcliffe), ovvero il padre di Rory e fidanzato di Lorelai Gilmore (Lauren Graham) in gioventù.



Probabilmente però Logan non era il Christopher di Rory bensì Jess era una versione meno privilegiata del padre di Rory. Il personaggio quindi potrebbe servire per ripetere la storia da capo, come abbiamo visto nel finale del revival Una mamma per amica: Di nuovo insieme.



Nonostante la differenza sociale, Jess e Christopher avevano più in comune di quanto immaginiamo. Proprio come Chris, Jess era irresponsabile, immaturo e aveva difficoltà ad accettare un no come risposta. Anche Jess, come Christopher, viaggiava senza dirlo a nessun altro e tornava nelle vite dei suoi cari ogni volta che ne aveva voglia senza preoccuparsi molto delle conseguenze.

Molti invece sostengono che Logan sia molto più simile a Christopher perché avevano esperienze di vita simili. Sono nati entrambi in famiglie molto ricche e hanno sentito la pressione di seguire i piani per loro stabiliti ma entrambi si sono ribellati alla rigida educazione. Logan, tuttavia, era molto più devoto a Rory di quanto Chris lo fosse mai stato a Lorelai.

Jess potrebbe essere stato ciò che è stato Luke (Scott Patterson) per Lorelai ma i due erano molto diversi, Jess non era affidabile, non era pronto ad aiutare le persone a differenza di suo zio. In comune avevano il fatto di non amare le iniziative della cittadina di Stars Hollow oltre ad essere due solitari.

Inoltre Jess e Rory per quanto carini, avevano un rapporto complicatissimo fatto di alti e bassi esattamente come Christopher e Lorelai che arrivarono anche a sposarsi per divorziare poco tempo dopo. Ogni volta che qualcosa nella vita di Lorelai andava storto, cercava Christopher che è sempre stato una fonte di conforto per lei.



Nonostante l'alchimia tra Jess e Rory e numerosi interessi comuni, è chiaro che c'è qualcosa che li tiene lontani l'uno dall'altro il che probabilmente rende Jess più simile a Christopher che a Luke.



Il finale del revival di Netflix del 2016 riporta la storia al punto di partenza con Rory incinta, ma non sappiamo chi è il padre di quel bambino, potrebbe essere Jess Mariano ma chissà se avremo una risposta in un'eventuale nuova stagione.

