Una mamma per amica: perché la serie è inaspettatamente progressista

Una mamma per amica (Gilmore Girls) è una serie televisiva statunitense creata da Amy Sherman-Palladino, con protagoniste Lauren Graham e Alexis Bledel. Fin dalla sua prima messa in onda nel 2000, nonostante alcuni problemi, fu un grandissimo successo ed è ancora molto godibile e attuale. Vediamo insieme per quale motivo.

Ogni volta che si guarda una serie Tv o un film vecchio di qualche anno, sembrano sorgere dei problemi di anacronismo e di arretratezza. Una mamma per amica, invece, nonostante si presentasse come una sitcom leggera e piacevole, presentava delle caratteristiche molto innovative che si mescolavano a classici stereotipi e cliché. La prima particolarità era la visione delle donne imprenditrici.

Lorelai Gilmore e Rory Gilmore vivevano in una piccola cittadina inventata del Connecticut di nome Stars Hollow che, al netto di molte stranezze, era un borgo incredibilmente progressista. La signorina Patty e Gypsy, ad esempio, erano due imprenditrici che possedevano una loro propria attività. La signorina Patty insegnava danza e permetteva che il suo studio venisse utilizzato per le riunioni cittadine, Gypsy invece era un meccanico di automobili il cui negozio si trovava dall'altra parte della strada rispetto al Luke's Diner.

Non è però finita qui, Fran Weston possedeva la panetteria di Weston prima della sua morte e Sophie Bloom era la proprietaria del negozio di musica in cui Lane si innamorò per la prima volta della batteria. Sookie e Lorelai alla fine sono anche riuscite a gestire il Dragonfly e, ancora prima, lavorarono per un'altra donna. Mia era la proprietaria dell'Independence Inn fino a quando non è andato a fuoco. Infine Sherry, prima della frequentazione con Christopher Hayden, ha avuto una carriera di successo e molto potente.

Una mamma per amica ha portato avanti anche il tema delle donne autosufficienti con il modo in cui si è avvicinata al concetto di matrimonio. Molti dei personaggi femminili non erano sposati, e anche quelli che lo erano non lo consideravano il loro obiettivo finale. L'unica eccezione era Emily Gilmore, che rappresentava una classe e una generazione di donne completamente diverse.

