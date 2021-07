Una mamma per amica: tutti i personaggi citati che non abbiamo mai visto nella serie

Una Mamma per amica si è sempre concentrato su Lorelai e Rory Gilmore, le ragazze protagoniste, ma l'importanza della comunità di Stars Hollow è diventata un personaggio a sé stante durante le sette stagioni dello show, così come i personaggi che la popolano: sia quelli che conosciamo che quelli solo citati.

I nomi di alcuni personaggi sono solo stati citati ogni tanto durante i velocissimi dialoghi della serie, per esempio sapevate che in città c’è un negozio di scarpe di proprietà di un uomo che si chiama Pasquale? Quando nella quinta stagione Lorelai porta una borsa di scarpe nel suo negozio, Miss Patty la avverte che Pasquale è di cattivo umore.



Un altro illustre cittadino della città che viene menzionato spesso ma non abbiamo mai visto è

Al, il proprietario del locale “Al’s Pancake House” di Stars Hollow, viene spesso citato da Rory e Lorelai per le sue doti nel preparare pancake.



Dwight è stato menzionato in un episodio della terza stagione, e sembrava che fosse a Stars Hollow per rimanere. Era un uomo recentemente divorziato che si è trasferito nella casa accanto a Lorelai e Rory Gilmore. La vecchia casa di Beanie Morrison era esattamente la casa che aveva immaginato e si stava ambientando piuttosto bene. Nonostante questo, Dwight è andato via per un viaggio d'affari, lasciando a Lorelai il compito di annaffiare il suo prato. Non è mai tornato, e lo spettacolo non ha spiegato la sua improvvisa assenza.

Jackson, il marito di Sookie, ha uno zio di nome Satchmo che viene solo citato in un divertente dialogo mentre Lorelai afferma di aver conosciuto un uomo di nome Henry "Ho-Ho" Maccabee III.



La mamma di Dean invece, subisce anche un cambiamento di nome. Quando il fidanzamento del ragazzo con Lindsay viene annunciato sentiamo: "Il signore e la signora Thomas Lister annunciano il fidanzamento della loro figlia Lindsay Ann con Dean Forrester, figlio di Randy e Barbara Forrester."

Due stagioni dopo la madre di Dean viene chiama May. Il cambio di nome non viene mai spiegato e sembra essere un errore. Babe Wellington e Loretta Bobbins sono due delle ricche conoscenze di Emily Gilmore.



Il padre di Lane, il signor Kim, è stato menzionato a volte ed alla fine lo abbiamo visto per qualche secondo nel revival Una Mamma per Amica: Di nuovo insieme. Infine, non abbiamo mai visto la madre di Kirk: la signora Gleason.



La mitologia della serie si basa anche su questi "misteri", lasciandoci immaginare i volti delle persone che popolano Stars Hollow, in attesa di scoprire se prima o poi ci saranno nuove stagioni di Una Mamma per amica e potremmo finalmente dare un volto a questi nomi.