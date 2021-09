Una Mamma per Amica, ecco qual è l'episodio preferito di Kelly Bishop

Anche Kelly Bishop, che ha interpretato Emily Gilmore in Una mamma per amica ha un episodio preferito dello show. La serie è composta da più di 150 episodi più i quattro che compongono il revival del 2016 di Netflix Una Mamma per Amica: Di nuovo insieme.

Una Mamma per amica vede protagoniste Lauren Graham e Alexis Bledel nei panni di una madre e di una figlia, Lorelai e Rory Gilmore, che vivono nell’immaginaria cittadina di Stars Hollow.

Durante le sette stagioni dello show abbiamo familiarizzato con tanti personaggi secondari tra cui i residenti della simpatica città e i genitori di Lorelai, Emily e Richard, interpretati da Kelly Bishop e Edward Herrmann



I fan hanno i loro episodi preferiti della serie e anche il cast non è da meno, una puntata in particolare si distingue come una delle preferite di Bishop, per un motivo preciso.



L’attrice ha raccontato qual è il suo episodio preferito di Una mamma per amica ad Entertainment Weekly nel 2016:



"È stato quando la madre di Richard è morta e ho letto la lettera e ho scoperto che aveva cercato di convincerlo a non sposarmi e poi ho fatto baldoria", ha detto. “Ero solo ubriaca in ogni scena e fumavo sigarette."



L'episodio a cui si riferisce Bishop è il sedicesimo della quarta stagione intitolato La bisnonna (The Reigning Lorelai). L'attrice lo adora perché "era così poco Emily" e "così bizzarramente fuori".

La sceneggiatura ha dato a Bishop la possibilità di mostrare agli spettatori un lato molto diverso del suo personaggio normalmente sempre rigido e composto.



Questo episodio in realtà racconta un momento triste nella famiglia Gilmore, quando l'amata madre di Richard, Lorelai (Marion Ross), muore.

Richard e sua madre, che chiamava "Trix", erano particolarmente legati perciò è stato difficile per lui affrontare il lutto. Trascorre la maggior parte dell'episodio in lacrime rintanato nel suo studio.



Nel frattempo, Emily si prepara per il funerale e si mette al lavoro eseguendo le istruzioni specifiche che sua suocera ha lasciato nel suo testamento. Tuttavia, la donna si imbatte in una lettera che la defunta aveva scritto a Richard poco prima del loro matrimonio. In essa, sua suocera esorta Richard a non sposarla. Un colpo davvero duro per Emily da digerire.



Ferita dal contenuto della lettera, la nonna di Rory smette di prepararsi per il funerale e inizia ad aggirarsi per casa Gilmore in vestaglia, fumando sigarette, sorseggiando cocktail e leggendo.



Sconvolta nel vedere sua madre in questo stato insolito, Lorelai chiede a Emily dei preparativi per il funerale ma la sua risposta è sprezzante.



Mentre i fiori vengono consegnati a casa e Sookie St. James (Melissa McCarthy) si prepara per la veglia funebre, Emily continua a ignorare cosa sta succedendo intorno a lei. È un raro momento in cui Lorelai è quella che dice a sua madre cosa fare e come comportarsi. Alla fine Emily torna in se e si presenta con l'abbigliamento adeguato quando arrivano gli ospiti.



Scoprite chi avrebbe potuto interpretare Sookie in Una Mamma per Amica e quali sono i 5 personaggi di Una Mamma per amica che meritavano di più nei nostri approfondimenti.