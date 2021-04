Una mamma per amica, quando sul set nacque l'amore: i retroscena su Alexis Bledel

Alexis Bledel ha interpretato Rory Gilmore in Una Mamma per amica per sette stagioni e un revival ed era relativamente sconosciuta prima di ottenere questo ruolo che le ha cambiato la vita.

Rory è uno dei personaggi principali dello spettacolo insieme a Lorelai Gilmore (Lauren Graham), il duo madre-figlia vive una vita semplice nella pittoresca quanto immaginaria città del Connecticut Stars Hollow.



Gli spettatori hanno avuto modo di vedere Rory crescere e diventare una bellissima giovane donna istruita a Yale e in carriera mentre si districava nelle sue relazioni romantiche.



Uno di questi rapporti era con Jess, il nipote di Luke (Scott Patterson) interpretato da Milo Ventimiglia, il bad-boy per eccellenza bello e tenebroso, soprattutto rispetto al fidanzato perfetto di Rory, Dean (Jared Padalecki).



Opinioni simili in fatto di libri e una chimica innegabile sono stati gli ingredienti che ci hanno permesso di vedere una delle storie d'amore più appassionate e romantiche vissute nello show, proprio quella tra Jess e Rory. Ma Bledel e Ventimiglia non avevano bisogno di fingere quell'ovvia chimica tra i loro personaggi, in realtà si frequentavano nella vita reale.



Per anni i fan della serie si sono divisi tra Team Dean o Team Jess, Bledel era probabilmente l’attrice più invidiata dalle giovani adolescenti che guardavano lo show perché divisa tra Jared Padalecki e Milo Ventimiglia.



Essendo tutti così giovani e belli era impossibile che cupido non scoccasse una freccia sul set, Alexis Bledel infatti iniziò a frequentare il suo co-protagonista Milo Ventimiglia nel 2002, un anno dopo l’ingresso dell’attore nel cast della seconda stagione di Una mamma per amica.

Mentre la loro relazione televisiva ha incontrato la fine dopo che Jess è fuggito in California nella terza stagione, Ventimiglia e Bledel sono rimasti una coppia per tre anni e mezzo, ma si sono separati nell'estate del 2006 con un po’ di dispiacere per tutti coloro che speravano nel lieto fine.



La loro unione sarebbe stata certamente il risultato perfetto dell'universo di Una mamma per amica, ma sfortunatamente le cose non hanno funzionato tra loro.



Per la gioia dei fan del Team Jess comunque Ventimiglia ha fatto un'apparizione nel reboot di Netflix del 2016 Una mamma per amica: di nuovo insieme. Apparentemente i due hanno lavorato insieme senza problemi e sembra che siano in buoni rapporti.



Scoprite quali sono tutti i libri citati in Una Mamma per amica e un dettaglio impressionante che riguarda i dialoghi di Una mamma per amica.