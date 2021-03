Una mamma per amica, prima di Rory Alexis Bledel non aveva mai recitato: ecco perché

Alexis Bledel ha dato vita alla perfetta Rory Gilmore di Una Mamma per amica per sette stagioni con il suo volto d’angelo e grandi occhi azzurri che hanno fin da subito bucato lo schermo.

La serie racconta la vita di Rory e sua madre Lorelai Gilmore (Lauren Graham) a Stars Hollow, una cittadina immaginaria del Connecticut nella quale vivono cittadini alquanto eccentrici e un po' ossessionati dalle Gilmore.

Prima di ottenere il ruolo di Rory Gilmore, Bledel non aveva mai recitato, lavorava part-time come modella ed era una studentessa di 18 anni alla New York University quando ha fatto l'audizione. Prima di essere Rory, aveva un solo lavoro di recitazione non accreditato nel suo curriculum, era stata una comparsa nella commedia del 1998 di Wes Anderson intitolata Rushmore.

Durante il suo primo anno al college, ha deciso di dare una possibilità a Una mamma per amica e il resto è storia. Tra i lavori che aveva preso in considerazione in quel periodo all'epoca c'erano la cameriera e l'addetta al censimento.

Bledel è diventata una modella all'età di 14 anni, dopo essere stata scoperta in un centro commerciale della sua città, ed ha viaggiato per il mondo durante i suoi anni di liceo dedicandosi a questo lavoro prima di ottenere l'accettazione nella prestigiosa Tisch School of the Arts della NYU e capire di voler perseguire la carriera di attrice.

In un’apparizione al Late Night con Seth Meyers l’attrice ha ricordato anche la sua audizione:

"Ero molto malata, ero una studentessa alla NYU, e continuavano a richiamarmi per il provino. Penso di esserci andata sei volte. Non ero per niente esperta. Non conoscevo il processo e sono diventata un po' impaziente."



L'attrice ha spiegato che era infastidita dal fatto di dover continuare a fare il provino, effettuato per sei volte: "Avevo un atteggiamento un po’ esuberante, e al capo è piaciuto molto. Era tipo: 'Questa è la nostra ragazza!' e io ero tipo, 'Ragazzi, devo rifarlo di nuovo?'”

Come ha detto la creatrice dello show Amy Sherman-Palladino nel 2012, “Alexis non aveva mai fatto nulla prima. L'abbiamo trovata a New York e aveva l'influenza. Era molto seccata di dover fare un provino e non voleva parlare con noi. Voleva solo andare a casa e tornare a letto, e noi abbiamo detto: "Ci odia. La amiamo!’”



Bledel ha ricordato anche il primo incontro con Lauren Graham che interpretava Lorelai Gilmore: “Ero abbagliata, ricordo solo che Lauren era una vera attrice professionista, e questo è stato il mio primo lavoro. Aveva tutto l'equilibrio, la sicurezza e l'energia di un'artista! Era una cosa nuova per me".



Dopo il grande successo ottenuto, sette stagioni ed un revival di Netflix del 2016 intitolato Una Mamma per amica: Di nuovo insieme, non riusciamo proprio ad immaginare nessun altro nei panni di Rory Gilmore e Lorelai Gilmore. Le azzeccatissime scelte di cast sicuramente stanno alla base del successo dello show di cui i fan vorrebbero un'altra serie dopo il finale aperto del revival.



