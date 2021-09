Una Mamma per amica, Ryan Gosling aveva quasi ottenuto un ruolo

Tantissimi giovani attori sono passati da Stars Hollow recitando in Una Mamma per Amica e uno di quelli poteva essere Ryan Gosling, come rivelato da Jami Rudofsky, direttore del casting della serie.

Gosling avrebbe potuto essere uno dei tanti adolescenti a conquistare il cuore di Rory Gilmore (Alexis Bledel) nella serie creata da Amy Sherman-Palladino.



Durante il Gilmore Girls Fan Festival del 2016 è stato rivelato che Gosling non solo aveva fatto un provino ma era stato anche “fantastico”.



“Ho alzato gli occhi al cielo perché era in ritardo, ed era biondo”, ha detto Jami Rudofsky, direttore del casting, del provino iniziale di Gosling.

Ha continuato ricordando come fosse pronto per interpretare un "giocatore di football" nello show, e che quando è tornato per un'audizione adeguata, non è riuscito a ripetere il brillante primo provino e stupire gli addetti ai lavori: "Tutti erano tipo, 'Davvero, Jami?' E pensavano che fossi matta a credere che fosse bravo" ha raccontato Rudofsky.



La cronologia di quando questa audizione ha avuto luogo non è chiara, ma è pazzesco pensare che la grande occasione di Gosling possa essere venuta da una scena veloce alla Stars Hollow High prima di ottenere il ruolo in The Notebook nel 2004 e di farsi conoscere dal grande pubblico.



Anche se è una notizia sorprendente sapere che l'attore di successo e vincitore di un Golden Globes per La La Land (2017) non è riuscito ad ottenere il ruolo, probabilmente alla fine le cose sono andate per il meglio. Se Gosling fosse stato scelto per l'amata serie, forse non l'avremmo mai visto in The Notebook e al Team Logan, il Team Dean e il Team Jess avremmo dovuto aggiungere anche il Team del personaggio di Ryan.



