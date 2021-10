Una mamma per amica, Scott Patterson in Modern Family? L'attore aveva fatto un provino!

I fan di Una Mamma per Amica e Modern Family potrebbero avere dei problemi ad immaginare attori diversi da quelli che facevano parte dei rispettivi cast, eppure Scott Patterson avrebbe potuto recitare nella famosa sitcom creata da Christopher Lloyd e Steven Levitan.

L'interprete di Luke Danes in Una Mamma per amica, Scott Patterson, ha rivelato durante il suo podcast I Am All In, che ha fatto un'audizione per unirsi al cast di Modern Family nel ruolo di Phil Dunphy prima che la serie ABC andasse in onda nel 2009.



L'ultima stagione di Modern Family è andata in onda nel 2020 ed i fan devono ancora riprendersi dalla fine dell’amata sitcom che ci ha tenuto compagnia per 11 stagioni.



La serie seguiva tre diversi tipi di famiglie, il suo grande albero genealogico risale al patriarca Jay Pritchett (Ed O'Neill), che ha avuto due figli: Claire (Julie Bowen) e Mitchell (Jesse Tyler Ferguson) con la sua ex moglie DeDe prima di risposarsi con Gloria (Sofia Vergara).



Il ramo della famiglia di Claire era composto da suo marito, Phil Dunphy (Ty Burrell), così come dai figli Haley (Sarah Hyland), Alex (Ariel Winter) e Luke (Nolan Gould). La commedia in stile mockumentary vedeva spesso Phil, un agente immobiliare, che cercava di dimostrarsi un "papà figo". Aveva una personalità goffa, divertente e bizzarra ed era un padre premuroso quando si trattava di crescere i suoi figli.



In un'intervista del 2014 con Independent, Burrell ha rivelato di aver visto spesso il suo personaggio di Modern Family come un fratello maggiore e di aver amato quanto fosse sinceramente gentile Phil.



A quanto pare, Burrell ha avuto una certa concorrenza quando ha fatto il provino. Parlando di un altro personaggio di Modern Family in I Am All In, Patterson ha rivelato che anche lui ha fatto un'audizione per partecipare allo show.



“Ho fatto il provino per quello spettacolo. Sì, ho fatto il provino per il padre, Phil Dunphy", ha detto Patterson.



Sfortunatamente, Patterson non ha ritenuto che la parte fosse adatta a lui dopo la sua audizione.



“Sai, hai sempre una sensazione quando leggi il materiale..se sarai giusto per quello o no, e non ho mai sentito di essere giusto per questo ruolo. Giustamente, non l'ho ottenuto. Semplicemente non mi è mai sembrato giusto" ha detto sinceramente.



D'altra parte, l'audizione di Patterson per Una mamma per amica sembrava perfetta. "Sembrava tutto amichevole, naturale, reale e divertente", ha detto.



Luke Danes era il proprietario cinico e scontroso di un ristorante ma in realtà era un uomo premuroso e molto apprezzato a Stars Hollow. Ha passato anni a struggersi per Lorelai Gilmore (Lauren Graham) fino a quando i due hanno finalmente iniziato una storia. Essendo un personaggio così amato, è difficile immaginare la serie senza di lui, anche se in qualche modo è quasi successo.



Il personaggio di Luke Danes infatti era originariamente una donna di nome Daisy. La produttrice Amy Sherman-Palladino ha cambiato il personaggio in Luke quando dai piani alti le hanno detto che la serie aveva bisogno di più uomini.



Ci sono dei ruoli che sono proprio cuciti addosso agli interpreti e questo è certamente il caso di Patterson con Luke e Burrell con Phil, nessuno meglio di loro avrebbe potuto dare vita a queste personalità.



