Una mamma per amica, Scott Patterson: 'Non ne ho mai visto un episodio sino ad ora'

Nel corso di una lunga intervista, Scott Patterson ha rivelato di non aver mai visto sino ad ora nemmeno una puntata di Una mamma per amica, la celebre serie ideata da Amy Sherman-Palladino che lo ha reso famoso per il ruolo di Luke.

L'attore ha infatti ammesso: "Come si suol dire, faccio la salsiccia ma non la mangio. Sono stato su quel set dalle 12 alle 14 ore al giorno e non avevo voglia anche di vedere il risultato finale. Ho visto il pilot e ho visto 'Winter' perché sono stato costretto a guardarlo alla premiere. Volevo andarmene e mia moglie mi ha semplicemente afferrato l'avambraccio e ha detto: 'Siediti.' È solo che non mi piace guardarmi, è un'esperienza nauseabonda per me".

Ora però che sta per partire il suo nuovo podcast, ha ammesso di essere ritornato sui suoi passi, anche per confrontarsi con l'incredibile fanbase di Una mamma per amica: "É stata davvero una buona idea coinvolgere i fan perché nonostante sia trascorso molto tempo hanno ancora voglia di parlarne e prendersene cura", ha spiegato Patterson. "È un ambiente molto ricco in cui sono molto esperti e vogliono parlarne. Questa piattaforma offre loro un'altra opportunità per discuterne".

L'interprete di Luke, che originariamente doveva essere una donna, ha rivelato di non aver avuto poi tutta questa difficoltà a rivedersi, visto il molto tempo trascorso: "Non ho avuto alcun problema adesso perché è stato tanto tempo fa. Mi riconosco a malapena. Io sono tipo, 'Chi è quel ragazzo?'. Ed è strano perché avevo 41 anni quando ho avuto il mio ruolo nello show, quindi non ero proprio un giovincello. So che vederlo non influenzerà la mia carriera".