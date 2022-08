Una mamma per amica, Scott Patterson:'Un episodio mi ha fatto sentire a disagio'

La star di Una mamma per amica, Scott Patterson, ha raccontato un episodio sul set della serie tv. L'attore ne ha parlato nel podcast I Am All In, nel quale dopo aver rivisto episodi della serie li commenta con gli ospiti. Nell'episodio più recente del podcast, Patterson ha rivisto l'episodio Ritorni improvvisi.

Si tratta di un episodio della terza stagione in cui Lorelai (Lauren Graham) e Sookie (Melissa McCarthy) ammirano il sedere di Luke (Patterson) mentre lo guardano aggiustare una stufa.

"Ha una bella forma" esclama Sookie, prima che Luke si rivolga alle due donne chiedendo di smetterla di parlare del suo sedere.



L'attore - ecco la scena preferita di Scott Patterson - ha raccontato la sensazione di disagio provata sul set:"Non mi sentivo per nulla a mio agio, anzi mi sentivo alquanto imbarazzato. Essere trattato in quel modo ti fa infuriare perché ti fa sentire un oggetto. È disturbante e disgustoso e l'ho dovuto sopportare per tutta la scena e per le varie riprese. Era concentrato tutto sul mio sedere, il mio sedere, il mio sedere. Quando non giravamo ci sedevamo e la gente continuava a parlarne. Si tratta della cosa più disturbante che abbia mai provato su quel set, non vedevo l'ora che quel giorno finisse".



L'interprete di Luke ha specificato:"È disgustoso che le donne oggettifichino gli uomini tanto quanto gli uomini con le donne, è dannoso allo stesso modo. Soltanto perché era il 2003 non significa che andasse bene. Non va mai bene e non mi sono sentito a mio agio facendolo e mi ha fatto arrabbiare. Non ho mai detto niente, quindi ero arrabbiato con me stesso. Ma avevo quel lavoro e non volevo fare storie".



