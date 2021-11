Una Mamma per Amica, Scott Patterson rivela: 'ho visto solo un episodio'

Una mamma per amica non sarebbe la stessa serie tv senza Luke Danes interpretato da Scott Patterson. La serie è diventata un fenomeno della cultura pop ed i continuano a guardare e riguardare gli episodi un decennio dopo la fine dello show, tuttavia Patterson ha ammesso di aver visto solo una puntata di tutto lo show.

Luke, il burbero proprietario del ristorante Luke’s Diner, è un punto fermo della cittadina di Stars Hollow. La sua tavola calda è il luogo dove Rory (Alexis Bledel) e Lorelai Gilmore (Lauren Graham) mangiano almeno una volta al giorno e bevono litri di caffè. Inoltre, Luke è l'interesse amoroso centrale di Lorelai con cui vive una storia d'amore fatta di alti e bassi per tutte le sette stagioni originali della serie. Inizialmente scelto come guest-star, Patterson è diventato un personaggio regolare dopo che la creatrice di Una mamma per amica, Amy Sherman-Palladino, ha notato la chimica sullo schermo tra i due attori.



Più di 150 episodi di Una mamma per amica e Patterson ha visto solo il pilot. Come ha spiegato in un'intervista: “Ho visto il pilot e basta. Non ho visto nient'altro", ha detto a Vulture. Ma questo non significa che non abbia visto qualche frammento dello show, anche se si rifiuta di guardare le sue scene. “Penso che sia una serie davvero bella. È davvero divertente, ma non starò a guardare me stesso. Guarderò tutti gli altri. Sono un grande fan di tutti gli altri nello show, è solo che non voglio guardarmi. Quindi, non guardo lo spettacolo”. Solo perché Patterson non guarda la serie non significa che gli altri non lo facciano, scoprite quanto tempo vi servirebbe per fare un bingewatching di Una mamma per amica.



All'inizio, Luke non doveva nemmeno essere nello show dato che Sherman-Palladino aveva pensato ad un personaggio di nome Daisy come proprietaria del ristorante. Dopo che dai piani alti le è stato detto di aggiungere altri personaggi maschili, ha reso Daisy un uomo e ha scelto Patterson per il ruolo, l'aggiunta di Luke è uno dei maggiori cambiamenti nel casting nella serie e con il senno di poi è stata una scelta molto azzeccata dato che gli spettatori hanno atteso per anni che lui e Lorelai si mettessero finalmente insieme.



Dato che a Patterson non piace guardarsi sullo schermo, nella stessa intervista ha dichiarato di non aver guardato nemmeno il revival di Netflix Una Mamma per Amica: Di nuovo insieme uscito nel 2016 che ha riportato i fan a Stars Hollow. L'attore aveva ripreso il suo ruolo insieme a molti altri membri del cast originale tra cui Graham, Bledel, Kelly Bishop (Emily Gilmore), Melissa McCarthy (Sookie St. James) per uno speciale di quattro puntate culminato con un gran finale che ha lasciato il pubblico a bocca aperta.

I fan tutt’oggi si chiedono se ci saranno mai nuove stagioni di Una Mamma per Amica dopo il revival, dato che alcune cose sono rimaste pesantemente in sospeso, ma quel che sembra certo è che Patterson non guarderà nemmeno un episodio, neppure in quel caso.