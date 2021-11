Una Mamma per Amica, Scott Patterson rivela qual è la sua scena preferita

Scott Patterson ha interpretato l’adorabile Luke Danes in Una Mamma per Amica per sette stagioni più un revival ed è subito entrato nel cuore degli spettatori grazie al suo buon cuore. Recentemente l’attore ha svelato la sua scena preferita della serie tv ed i fan non potrebbero essere più d’accordo di così con la sua scelta.

Patterson aveva quasi rinunciato a inseguire la carriera di attore quando ha partecipato a un'audizione per Una mamma per amica. Inizialmente, però, il ruolo del proprietario scontroso della tavola calda non sarebbe mai dovuto andare a un uomo, infatti la parte di Luke era stata scritta da Amy Sherman-Palladino come quella di una donna di nome Daisy. I dirigenti della rete hanno chiesto alla showrunner di aggiungere un personaggio maschile perché erano troppo preoccupati che la sceneggiatura fosse troppo incentrata sulle donne.



Le cose sono cambiate e Patterson ha ottenuto la parte e ha finito per apparire in tutti i 154 episodi dello spettacolo tuttavia, può individuare un solo momento preferito in assoluto delle sette stagioni andate in onda dal 2000 al 2007, se stavate pensando di fare un bingerewatching di Una Mamma per Amica scoprite quanto tempo vi servirebbe nel nostro approfondimento.



In un’intervista con Entertainment Weekly Patterson ha condiviso il suo momento preferito dello show: il primo bacio tra Luke e Lorelai. La storia d'amore tra i due ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso per anni e la chimica tra Patterson e Lauren Graham (Lorelai Gilmore) ha fatto il resto.



La scena rappresentava non solo era la realizzazione dell'amore della coppia, ma includeva anche una divertente interruzione da parte di Kirk Gleason. Nel finale della quarta stagione, Luke e Lorelai si baciano sui gradini del Dragonfly Inn dopo un malinteso sullo stato della loro relazione. Mentre la coppia si bacia, Kirk ha un incubo e scappa dalla locanda completamente nudo. Mentre la loro relazione ha avuto alti e bassi, la coppia si è sposata alla fine di Una mamma per amica: Di nuovo insieme, il revival di Netflix del 2016. Scoprite nel nostro approfondimento a chi si è ispirato Patterson per interpretare Luke in Una Mamma per amica.