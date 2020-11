Una Mamma per Amica, Scott Patterson: 'Smisi di fumare per sopravvivere ai dialoghi'

Furono tanti i motivi che, circa vent'anni fa, portarono il mondo ad affezionarsi alle vicende delle ragazze Gilmore narrate in Una Mamma per Amica: uno di questi va sicuramente cercato in quegli incredibili dialoghi che furono sin dal primo momento il vero marchio di fabbrica dello show.

Quegli scambi di battute sparati a velocità supersonica richiedevano ovviamente un notevole sforzo da parte degli attori e no, non parliamo semplicemente di memoria e capacità di scandire bene le parole: il difficile era letteralmente avere abbastanza fiato per arrivare alla fine!

A ricordarlo è stato l'interprete di Luke Scott Patterson, che ha ammesso di aver smesso di fumare insieme alla sua collega Lauren Graham principalmente per far sì che i polmoni gli consentissero di reggere quei ritmi: "Lei aveva bisogno della sua aria e io avevo bisogno della mia. [...] I dialoghi riempivano cinque-sei pagine di copione contro la canonica pagina e mezza. Una scena di dieci pagine usciva dalla stanza degli sceneggiatori alle 6:30 del mattino. Io e Lauren eravamo seduti al trucco, ci guardavamo con il terrore negli occhi e poi andavamo al lavoro".

Proprio l'autrice Amy Sherman-Palladino, intanto, ha spiegato i motivi per cui Una Mamma per Amica non tornerà; nel caso sentiate la mancanza delle Gilmore, comunque, qui trovate alcune serie che dovreste guardare se avete amato Una Mamma per Amica.