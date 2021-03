Una mamma per amica: che fine ha fatto il signor Kim? Il personaggio mai apparso

Una mamma per amica ha ottenuto un enorme seguito di appassionati durante la sua messa in onda dal 2000 al 2007 e quando Netflix ha annunciato il revival intitolato Una mamma per amica: Di nuovo insieme i fan non potevano essere più entusiasti.

Ma per anni un mistero ha avvolto la figura del padre di Kim, interpretata da Keiko Agena nella serie creata da Amy Sherman-Palladino. Quest’uomo infatti non è mai comparso nelle sette stagioni dello show, portando i fan a chiedersi se la signora Kim fosse divorziata o addirittura vedova.

Il signor Kim ha perso i principali eventi della vita di sua figlia, incluso il suo matrimonio con Zack Van Gerbig (Todd Lowe). Il padre di Lane non è mai apparso ed è stato menzionato direttamente solo due volte. Lane una volta ha riconosciuto la sua esistenza quando si è riferita ai “suoi genitori” (piuttosto che solo a sua madre) e la signora Kim ha parlato brevemente della sua prima notte di nozze nella sesta stagione.

Ma il signor Kim ha fatto un breve cameo nell'episodio intitolato "Primavera" del revival, dimostrando che è vivo.

Durante una delle tante feste di Stars Hollow, Rory e Lane stanno chiacchierando quando Lane fa notare con che suo padre è lì. Rory saluta il padre di Lane come se lo conoscesse bene e lo avesse già incontrato molte volte. Il signor Kim, che non ha battute nello spettacolo, fa un cenno di saluto e poi le due amiche riprendono la conversazione come se la presenza del signor Kim non fosse sorprendente.



Ma perché il signor Kim non è mai apparso nello show fino a quel brevissimo cameo? Palladino ha una spiegazione perfettamente valida che ha rivelato in un’intervista a TVLine nel 2016. In pratica il signor Kim non era necessario per costruire la relazione tra Lane e sua madre.



"La dinamica era tra Lane e sua madre, lo spettacolo parla di madri e figlie, e loro erano una madre e una figlia diverse. Se avessimo raccontato una storia e avessimo detto: "Sarebbe davvero utile avere qui il signor Kim", l'avremmo fatto. Ma non l'abbiamo fatto. Quella dinamica era molto chiara tra loro due. E a volte quando aggiungi un'altra persona al mix, tutto diventa confuso."

Il cameo a sorpresa ha colto alla sprovvista gli spettatori, lasciandoli scioccati a chiedersi che cosa ha combinato il signor Kim durante tutti questi anni a Stars Hollow.



In un'intervista con Today, l’attrice che interpreta la signora Kim, Emily Kuroda, ha condiviso la sua teoria su dove fosse il signor Kim per tutto questo tempo.



"Nella mia mente, il signor Kim era una rockstar", ha detto Kuroda. “Era come John Cho, sai? Quindi nel reboot, quando ho avuto mio marito, ho pensato, "No!" Anche se è un uomo molto dolce. Ma nella mia mente, in questi sette anni, il signor Kim è stato un eccellente musicista, rock and roll e il ragazzo più bello del pianeta".

Il che spiegherebbe anche la passione di Lane per la musica, dopotutto non sembra una teoria così azzardata. Ma chissà se scopriremo mai qualcosa in più su questo misterioso personaggio in una prossima stagione, se mai ci sarà.



