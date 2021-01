Una mamma per amica: ci saranno altre stagioni in futuro? Tutto ciò che sappiamo

Tutti i fan di Lorelai e Rory Gilmore non ne hanno mai abbastanza di Una mamma per amica e vorrebbero di nuovo tornare a Stars Hollow dopo il revival del 2016 targato Netflix che ha apparentemente concluso la storia delle Gilmore. La creatrice della serie Amy Sherman-Palladino non spezza i sogni anche se ammette che le cose sono complicate.

Nel 2018, il vicepresidente dei contenuti originali di Netflix Cindy Holland, al tour stampa della Television Critics Association ha confermato che il servizio di streaming non stava discutendo attivamente di un sequel del revival con Sherman-Palladino ma restavano comunque interessati allo show. “Non ne abbiamo affatto discusso. Ma Palladino sa che siamo grandi fan di Una mamma per amica", ha detto Holland.

E con un rapido salto nel tempo arriviamo al 2020 e all’intervista che Amy Sherman-Palladino ha rilasciato al Woodstock Film Festival. "La cosa grandiosa delle famiglie è che c'è sempre una storia da raccontare", ha detto Palladino. “Gilmore Girls non è come un franchise o cose tipo: ‘Gli alieni sono arrivati in città!’ oppure ‘Abbiamo finalmente scoperto chi ha ucciso Laura Palmer’. Non ci sarà mai una chiusura tra Lorelai ed Emily. Mai. E più Rory invecchia e più trova il suo equilibrio, la sua vita sarà in conflitto con Lorelai. Il conflitto, la storia e il viaggio non sono un problema."

Sherman-Palladino ha rivelato che insieme al marito e produttore esecutivo Daniel Palladino "pensano" a nuove trame per le Gilmore "tutto il tempo", aggiungendo: "Anche mentre camminiamo per strada ci viene in mente qualcosa e diciamo, 'Oh, questa sarebbe una grande storia per Gilmore Girls.’”

Allora perché i fan non possono vedere cosa accade a Rory dopo la rivelazione avvenuta nel finale del revival? “Non c'è nessun ostacolo tranne il fatto che le persone che lavoravano nello spettacolo ora sono impegnate con altre cose”, ha semplicemente spiegato Sherman-Palladino. Lauren Graham è infatti impegnata con Lo straordinario mondo di Zoey e Alexis Bledel è nel cast di The Handmaid's Tale.

Palladino aggiunge: "Credo davvero che se il momento giusto arriverà e Lauren Graham e Alexis Bledel sono dove devono essere nelle loro vite, potrebbe accadere".

Mai dire mai insomma, in futuro potremmo ancora vedere Emily e Lorelai litigare come solo loro sanno fare, vedere Luke perdere la pazienza con Kirk e sentire i personaggi parlare alla velocità della luce per immergerci di nuovo nella magia di Stars Hollow.



