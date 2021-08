Una mamma per amica: quali vere coppie sono nate sul set?

Quando si gira una serie di successo come Una mamma per amica si passa molto tempo sul set e spesso possono nascere degli amori. Può succedere tra membri del cast e della crew o tra attori che condividono un certo numero di scene. Fatto sta che anche sul set di Gilmore girls cupido ha colpito, e si sono create diverse coppie.

Scott Patterson lo ricorderete tutti nei panni del rude Luke. Molto diverso nella sua vita privata, l'attore ha conosciuto la sua attuale moglie proprio sul set di Una Mamma per Amica. I loro personaggi non avevano particolari interazioni, ma il set è un piccolo microcosmo, dove tutti si ritrovano a parlare con tutti. Ma adesso vi chiederete: chi è lei? Si tratta di Kristine Sarayan, apparsa in alcuni episodi nei panni di Chrissy, l'assistente di Miss Patty. L'attrice non è stata coinvolta nelle riprese della serie per molto tempo, ma tanto è bastato a farle conoscere Scott. Che, tra l'altro, nel 2001 quando i due si sono iniziati a frequentare, aveva 43 anni, mentre lei ne aveva 19.

Ricorderete bene anche Jess e Rory. Molti di voi avranno tifato per loro nella serie, ed effettivamente abbiamo poi scoperto che è stato proprio l'affetto dei fan verso il personaggio di Jess e la sua storia con Rory a farlo restare per più di un numero limitato di episodi. Sarà strano scoprire che il feeling tra i due non era soltanto dovuto alla buona recitazione di Alexis Bledel e Milo Ventimiglia. Qualcosa, infatti, era nato tra gli attori, che nel 2002 hanno ufficializzato la loro relazione, che sarebbe durata 4 anni, fino al 2006, quando si sono poi separati. Non deve essere stato facile per i due rivedersi in occasione del Revival nel 2016.

E Milo non sarebbe l'unico con cui Alexis Bledel ha fatto coppia sia sul set di Una Mamma per Amica che fuori. Sembra infatti che all'inizio delle riprese dei primi episodi della serie, fosse nato un flirt tra l'interprete di Rory e Jared Padalecki, che nella serie vestiva i panni di Dean. Tuttavia la loro frequentazione è durata molto poco, e i due hanno continuato poi a lavorare insieme serenamente.

Ma non si parla solo di amori nati sul set, ma anche di attori arrivati nella serie per amore. Si tratta di Jackson Douglas, che nello show ha interpretato il marito di Soockie. L'attore sarebbe stato proposto per la parte di Jackson dalla ormai ex moglie, Alex Borstein, che in Gilmore Girls abbiamo più volte visto nei panni della suonatrice d'arpa.

Diversi, dunque, gli amori nati e cresciuti sul set. I fan, adesso, si chiedono se ci sarà ancora occasione di vedere nuovamente i loro protagonisti preferiti in un'altra stagione di Una Mamma per Amica. Purtroppo non ci sono ancora notizie ufficiali, ma nel frattempo possiamo goderci il Revival del 2016, Gilmore Girls - A year in the life di cui vi abbiamo fatto una recensione.