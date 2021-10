Una Mamma per Amica, quanto tempo ci vuole per fare un bingewatching?

Una Mamma per Amica è una delle serie più amate e apprezzate dal grande pubblico, tutti siamo stati conquistati dagli occhi azzurri di Lauren Graham e Alexis Bledel che vestono i panni di Lorelai e Rory Gilmore nello show creato da Amy Sherman-Palladino.

La serie non è mai stata così popolare come oggi, ha goduto di un ritorno di fiamma da parte degli spettatori quando è stata resa disponibile sulle piattaforme di streaming più di un decennio dopo da quando è andato in onda il suo episodio finale nel lontano 2007.

La natura dello spettacolo, l’ambientazione accogliente di Stars Hollow, la parlantina rapida e i personaggi così ben sviluppati sono probabilmente i motivi per cui la serie è diventata un enorme successo.



Una mamma per amica seguiva la vita di Lorelai Gilmore e della sua giovane figlia, Rory Gilmore, in una piccola città del Connecticut chiamata Stars Hollow. Incinta a 16 anni, Lorelai ha dovuto prendere alcune decisioni difficili. Quelle decisioni l'hanno portata a lontano da casa e dai suoi ricchi genitori e in una città piena di personaggi interessanti che l'hanno accolta a braccia aperte.



La complicata relazione di Lorelai con i suoi genitori, i suoi interessi amorosi e i residenti della città sono stati al centro della storia. La vita amorosa e le relazioni complesse di Rory erano ugualmente importanti e hanno appassionato il pubblico diviso tra i suoi tre fidanzati storici, e sono diventate ancora più importanti durante il revival di Netflix del 2016 intitolato Una mamma per amica: Di nuovo insieme.

Una delle parti più belle dello spettacolo è che possiamo vedere le relazioni tra tutte e tre le generazioni Gilmore. Emily e Lorelai sono madre e figlia, e non si incontrano esattamente su molte cose, ma Rory, la figlia di Lorelai, ha un ottimo rapporto con lei.



Lorelai e Rory invece sono migliori amiche e le scene tra loro tre, quando vedi le forti differenze nelle loro personalità ma anche le forti somiglianze, sono particolarmente dolci.



Una mamma per amica è andata in onda per sette stagioni con episodi di circa sessanta minuti; ci vorrebbero sei giorni e nove ore per vedere l'intera serie e il revival di Netflix.

Tuttavia la maggior parte delle persone non si limita a sedersi sul divano e guardare l'intera serie fino in fondo senza pause. Dopotutto, le persone hanno bisogno di dormire e di lavorare.

Guardando due episodi al giorno, ci vorrebbero circa due mesi per guardare l'intero spettacolo, escluso il revival. Ma se voleste guardare anche quello, avreste bisogno di altri quattro giorni.



Una mamma per amica: Di nuovo insieme ha spaccato i fan, c’è chi vorrebbe una seconda stagione del revival per scoprire chi è il padre del bambino di Rory ma quasi cinque anni dopo che il revival è stato presentato su Netflix non ci sono state notizie su una seconda stagione.



Il cast sarebbe pronto a pronto a tornare al lavoro, così come la showrunner Amy Sherman-Palladino. Tuttavia, non ci sono stati annunci ufficiali, quindi i fan dovranno accontentarsi dell'ennesima maratona della serie originale e rivivere le avventure di Lorelai e Rory in attesa di eventuali sviluppi.



