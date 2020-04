Nadia Toffa: il toccante ricordo della madre con un video su Instagram

Era il 13 Agosto 2019 quando l'Italia si svegliava con la triste notizia della morte di Nadia Toffa, la conduttrice de Le Iene scomparsa dopo una lunga battaglia contro il cancro. I fan durante questi mesi non l'hanno mai dimenticata, e nemmeno la madre che ha voluto ricordare la figlia con un toccante video pubblicato su Instagram.

Nel pomeriggio di ieri infatti Gianluigi Nuzzi, il conduttore di Quarto Grado, ha tenuto una diretta con Margherita Rebuffoni, la madre di Toffa. Durante la live, ha mostrato un video inedito, in cui si vede una giovane Nadia nei primi anni di vita e durante l'adolescenza, ben prima di diventare il volto televisivo amato da tutta Italia, sulle note di "Que serà, serà".

Nuzzi dopo la diretta si è fatto inviare il filmato da Margherita Rebuffoni e l'ha pubblicato sul proprio account ufficiale, per consentire anche a coloro che non hanno avuto modo di seguire la trasmissione di vederlo. Inutile dire che il post è immediatamente stato inondato di like e commenti.

Durante questi mesi la madre di Nadia è stata molto attiva ed ha fondato un'associazione che porta il nome di sua figlia, che si occupa di tre temi molto cari alla compianta 40enne: la salute, il sociale e l'ambiente.