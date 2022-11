Mammals, nel trailer James Corden mette in crisi il concetto di matrimonio e monogamia?

Prime Video si colora di dark, comicità e drammaticità: arriva Mammals, nuova serie da sei episodi incentrata sulle apparenze e sul concetto di matrimonio e monogamia. Una serie che mette in crisi i valori precostituiti e sconvolge gli animi, come quello di Jamie, il protagonista interpretato da James Corden.

Cos'è la monogamia? Cosa significa davvero matrimonio? Che vuol dire trovare l'anima gemella?

Queste sono solo alcune delle domande che vengono poste dalla trama di Mammals: Jamie, uno chef, vede la sua vita sgretolarsi dopo aver appreso di un possibile tradimento della moglie Amandine. Con l'aiuto di suo cognato Jeff (interpretato da Colin Morgan, protagonista della serie Merlin diventata ormai un cult) comincia ad indagare sulla faccenda. Nel fare ciò, scopre che anche il matrimonio tra Jeff e Lue (Sally Hawkins, protagonista de La Forma Dell'Acqua) non è tutto rose e fiori. Jeff e Jamie tenteranno di sistemare il loro matrimonio? O è troppo tardi? Lo scopriremo a breve: l'11 Novembre Mammals approderà sulla piattaforma streaming Prime Video.

Ciò che incuriosisce gli spettatori è la performance di James Corden. Attore di gran talento, in questi anni ha dato prova di essere anche un capacissimo presentatore. È lui infatti ad aver guidato The Late Late Show with James Corden, ospitando miriadi di star e divertendo alla follia i suoi spettatori. Recentemente, Corden ha dato le dimissioni dallo show, ma la sua carriera è ancora florida e ricca di progetti.

Cosa ne pensate del Trailer? Guarderete Mammals? Fatecelo sapere nei commenti!